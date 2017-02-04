70 % زيادة في إقبال المستثمرين على الذهب العام الماضي

اهتمام وشراء كبير من قبل الأفراد

أحمد موسى - (أ.ف.پ)

كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير 2017، ان الكويت لديها احتياطي من الذهب يبلغ 79 طنا تعادل 8.3% من إجمالي احتياطاتها الأجنبية.

وأضاف التقرير ان احتياطات الكويت من الذهب مستقرة عند 79 طنا منذ عام 2000 وفقا لأحدث بيانات صادرة عن المجلس.

وخليجيا بلغت حيازة السعودية من الذهب نحو 322.9 طن تعادل 2.2% من احتياطاتها، وزادت قطر حيازتها بنسبة 160% مقارنة بشهر نوفمبر 2016 لتبلغ في فبراير 32.2 طنا تعادل 3.4% من احتياطياتها، وبلغت حيازة الإمارات نحو 7.6 أطنان تمثل 0.4% والبحرين 4.7 أطنان تمثل 2.9% من الاحتياطي الأجنبي. وعلى صعيد آخر، كشف تقرير نشره مجلس الذهب العالمي أمس ان الطلب العالمي على الذهب ارتفع في 2016 على الرغم من تباطؤ شديد في الفصل الأخير من العام مع ابتعاد المستثمرين عن هذه السلعة وانتعاش اقبال الأفراد عليها.

وفي 2016، بلغ حجم الطلب العالمي على الذهب 4309 أطنان، بزيادة نسبتها 2% بالمقارنة مع 2015 عندما بلغ الطلب 4216 طنا.

لكن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، سجل الطلب على الذهب تراجعا نسبته 11% بالمقارنة مع العام الماضي ليبلغ 994 طنا، وسجل الانخفاض في قطاعي صناعة المجوهرات (تراجع بنسبة 15% الى 2389 طنا) والاستثمار.

وقال جون ماليغان احد المسؤولين في مجلس الذهب العالمي الاتحاد الدولي الذي يجمع منتجي الذهب: ان «الطلب على الذهب من قبل المستثمرين ارتفع بنسبة 70% على مدى العام».

وأضاف انه «في الفصول الثلاثة الأولى من السنة، قام المستثمرون بحماية انفسهم من الخطر الذي يمثله خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الأميركية».

لكن في الفصل الأخير تخلى المستثمرون المحترفون عن الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على مخزونات مادية (اي تي اف) بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. ولم يكف اهتمام الافراد بسبائك وقطع الذهب لتغيير الاتجاه.

وبلغ حجم طلب هذه الصناديق 532 طنا من الذهب على مدى العام على الرغم من تراجع قدره 193 طنا في الفصل الرابع.

وقال ماليغان «في الصين كما في الولايات المتحدة، سعى المستثمرون الأفراد الى شراء الذهب، مدفوعين بعاملين هما انخفاض الأسعار بسبب خروج اموال من القطاع والتهديد الجيوسياسي الناجم عن انتخاب دونالد ترامب».