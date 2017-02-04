تأكيدا لدورها الفعال وحرصها على تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، قامت جمعية إنجاز الكويتية بالمشاركة في مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للمسؤولية الاجتماعية، الذي أقيم تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بفندق راديسون بلو الكويت خلال 1 و2 فبراير 2017، وذلك بمشاركة نخبة من الاستشاريين ورؤساء ومديري المؤسسات والشركات المحلية.

يهدف المؤتمر الذي نظمته شركة بروميديا العالمية إلى طرح أحدث المفاهيم وأفضل الممارسات المتعلقة بقضية المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، إلى جانب عرض قصص نجاح وخبرات الشركات التي نجحت في تحويل مؤسساتهم إلى نماذج مفيدة للمجتمعات التي تعمل خلالها، كما تضمن المؤتمر أيضا مناقشة التحديات الرئيسية التي تحول دون إعطاء قضية المسؤولية الاجتماعية الأهمية الكافية واعتبارها جزءا لا يتجزأ من أعمال الشركات مع طرح حلول ومقترحات في هذا السياق.

وبهذه المناسبة، عبرت رنا النيباري، الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية عن سعادتها بهذه المشاركة قائلة: إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك في هذا الحدث المرموق، حيث جاءت مشاركتنا تأكيدا على التزامنا نحو تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال ما نسعى إليه من بناء شراكات فاعلة بين كل من قطاع الأعمال بمختلف مجالاته والمدربين والمرشدين المتطوعين من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم وبشكل كبير أنشطة وبرامج إنجاز التي تركز على دعم المهارات الشبابية وتشجيع المواهب والحث على الابتكار والكشف عن القدرات الشبابية سعيا نحو خلق أجيال جديدة أكثر وعيا وإدراكا تبني وتدعم مستقبل أوطاننا.

وأضافت النيباري: لقد كرست الجمعية جهودها، منذ التأسيس، على إطلاق العديد من المبادرات التعليمية التي تستهدف الشباب، والتي شهدت المزيد من الانتشار والتوسع من خلال مشاركة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة على حد سواء، الأمر الذي لم يفد الطلبة فحسب بل ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقافة التطوع والعطاء.

لم تكن لخططنا ومشاريعنا كمؤسسة أن ترى النور دون دعم ومشاركة متطوعين من ذوي الخبرة والكفاءة من مؤسسات القطاع الخاص تفعيلا لدورهم المجتمعي ودعما لهدف إنجاز الذي يكمن في تمكين الشباب لتحقيق طموحاتهم نحو اقتصاد أفضل.