أعلنت شركة الخليج القابضة وهي الشركة المطورة لمشروع فيلامار في البحرين على لسان عضو مجلس الإدارة التنفيذي ماجد الخان ان الشركة حققت تطورا ملموسا وكبيرا فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية في مشروع «فيلامار»بعد توقيع اتفاقية إعادة هيكلة الصكوك النهائية بين مجموعة GFH المالية (راعي المشروع)، وبنك الراجحي (ممول المشروع)، وشركة الخليج القابضة كمالك للمشروع في الرابع من ديسمبر 2016.

كما تم الإعلان عن تعيين استشاريين رئيسيين للمشروع، وهم «COWI» الذين تم تعيينهم لتقديم خدمات استشارية للمشروع، إضافة إلى «Projacs International» كمستشار إدارة المشروع، و«Haj Gulf» كمستشار إدارة التكلفة.

وأضاف الخان في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة لاطلاع وسائل الإعلام على مستجدات المشروع بأن تاريخ تسليم المرحلة الأولى من المشروع لايزال على موعده وفقا للخطة الأصلية، والتي من المقرر أن تستغرق 24 شهرا، مبينا أن هذه المرحلة ستشمل الانتهاء من الأعمال الإنشائية، والتشطيبات الداخلية والخارجية لكل من البرج «ب» والمساحات المشتركة، موضحا أن إنجاز المرحلة الأولى سيمكن الشركة من تسليم البرج «ب» للملاك الحاليين، فضلا عن تحقيق انجاز رئيسي.

كما بين الخان أن مقاول المشروع بدأ بالعديد من المهمات الرئيسية في الربع الأخير من عام 2016، ومنها إحراز تقدم كبير في موقع «فيلامار» بدعم من 350 عاملا و50 إداريا ومشرفا وصب الكتل الخرسانية في الطوابق العلوية ـ مستوى البوديوم (Podium) والانتهاء من تركيب اكثر من 1500 متر مربع من الألواح الزجاجية، بالإضافة إلى تركيب قنوات التكييف المركزي والأسلاك الكهربائية لنظم الإنارة وإعادة تأهيل أنابيب الصرف الصحي ومعالجتها. وبدأت معظم الواجهات الزجاجية بالاكتمال التدريجي.

وفي رد على التفاصيل الإنشائية للمشروع، قال الخان إن المقاول بدأ في تركيب المشدات الخشبية للأسطح الخرسانية مع إزالة المشدات الخشبية للأسطح الخرسانية التي تم الانتهاء منها للطابق الثالث لفلل الشرفة، كما تم الانتهاء من أعمال الطابوق والمساح في البرج «ب» في طوابق مختارة، وتم الانتهاء أيضا من الأعمال المتعلقة بأبواب المصاعد وتركيبها في البرج «ب».

إضافة إلى أعمال أخرى تشمل تشطيب مفاصل الزجاج بمادة السيلكون، لافتا إلى أن إنتاج الألواح الزجاجية شهد تقدما كبيرا في مصنع الحمد للألمنيوم في البحرين، وشمل إرسال وتركيب وتحضير الألواح من المصنع إلى موقع «فيلامار»، وبالتالي ضمان الانتهاء من أعمال تركيب الزجاج في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من 95% من أعمال تركيب الألواح الزجاجية في البرج «ب».

أما بخصوص الأعمال الكهربائية والميكانيكية، فقد بين الخان أن الفحص مستمر لخدمات الهندسة الكهربائية والميكانيكية من قبل فريق متخصص، بالإضافة إلى فحص قنوات التكييف المركزي والأسلاك الكهربائية لنظم الإنارة وإعادة تأهيل أنابيب الصرف الصحي ومعالجتها مع اختبار الضغط لأنابيب إمداد المياه، وتركيب أنابيب الصرف الصحي، وأنابيب «بيكس»، وأنابيب سخانات المياه في البرج «ب».