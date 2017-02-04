تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات بوضع خارطة طريق جديدة لها في عالم تنظيم المعارض العقارية في الكويت من خلال اختيار أفضل الشركات العقارية محليا وخليجيا لعرض أفضل فرص استثمارية عقارية حول العالم لتقديمها للمستثمر الكويتي خلال معرض العقارات الكويتية والدولية والذي ينطلق من 5 إلى 8 مارس المقبل.

وكشف مدير القسم الفني والتسويق في الشركة عبدالله الشهابي ان المعرض يجمع ما نحو 40 شركة محلية وعالمية تقوم بعرض مشاريعها والتي تعتبر من المشاريع الأفضل والأقوى على الإطلاق محليا وخليجيا وعالميا تسوق في الكويت.

ولفت الشهابي إلى أن المعرض سيكون بمنزلة الحدث العقاري المتجدد ودائما ما يقدم بمنظور ومفهوم فريد من نوعه في كل دورة من دوراته ويقدم أيضا فرصا تناسب جميع الشرائح من المستثمرين.

وتحدث قائلا «هذا الحدث يعتبر بمنزلة انطلاقة جديدة لسلسة معارض الشركة المتميزة والناجحة خلال السنوات الماضية، وان الشركة تسعى وبقوة لأن يكون معرضا له رونق خاص وطابع يليق بالمعارض العقارية التي قدمتها الشركة.

ولفت الشهابي إلى أن الشركة تحضر لهذا المعرض بمجموعة متنوعة من العروض والدعايات الجديدة في عالم المعارض، كما أخذت على عاتقها ان تجعل من «معرض العقارات الكويتية والدولية» الذي يعد المعرض الأقوى على الإطلاق في عالم المعارض العقارية الكويتية المعرض الفريد من نوعه الذي يقدم فرصا تناسب جميع الشرائح كافة وبأسعار في متناول الجميع.

وأكد أن السوق العقاري يعتبر قبلة لجميع المستثمرين سواء للعقار في الكويت أو الخارج، كونه الاستثمار الآمن في أي وقت، ومن أجل ذلك تسعى الشركة لتوفير هذه الاستثمارات تحت سقف واحد وفي متناول راغبي الاستثمار في السوق العقاري وبعروض قوية وتسهيلات تناسب جميع المستثمرين.