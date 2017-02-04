أعلنت فلاي دبي عن نتائجها المالية للعام المالي الماضي 2016 حتى 31 ديسمبر والتي حققت فيها أرباحا صافية بلغت 31.6 مليون درهم (8.6 ملايين دولار) ونمت إيرادات الناقلة بنسبة 2.4% لتصل الى 5 مليارات درهم (1.37 مليار دولار).

ورغم النمو الكبير في أعداد المسافرين في النصف الثاني من العام، إلا أن الضغوط على العائدات أدى الى تراجع النمو في الايرادات وعكس استمرار العوامل السلبية التي سادت خلال النصف الاول من العام.

وقال رئيس مجلس إدارة فلاي دبي الشيخ احمد آل مكتوم: «تظهر النتائج تحقيق الربحية للسنة الخامسة على التوالي. في عام 2012 وهي سنتنا التشغيلية الثالثة نقلنا 5.1 ملايين مسافر، هذا العام نقلت فلاي دبي 10.4 ملايين مسافر، ما يعني ان الناقلة مستمرة في تغيير مفاهيم السفر سواء كان للاعمال أو الترفيه في مختلف أنحاء المنطقة. الموقع الجغرافي لدولة الامارات وترسيخ سمعتها كمركز عالمي للسياحة والاعمال عزز الحاجة الى مزيد من الربط الجوي».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث: «خلال العامين الماضيين حققنا نموا مركبا في اعداد المسافرين بلغ 52% فيما يتعلق بعائدات المسافر لكل كيلومتر. نحن مستمرون في اكتساب ولاء عملائنا من المسافرين عبر شبكة وجهاتنا الذين لمسوا المزايا التي توفرها خدمات الربط الجوي المباشر وما نقدمه من خدمات على الطائرة.

وأكد الغيث ان ثبات أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة وجهود الشركة لضبط النفقات أدى الى تحسن بنسبة 16% فيما يتعلق بتكلفة المقعد لكل كيلومتر خلال العامين الماضيين رغم تحديات الأسعار والبيئية التشغيلية التي سادت خلال هذه الفترة».

وقال بيان الشركة إن الايرادات تحسن بنسبة 21.1% قبل احتساب الضرائب والرسوم مقارنة مع العام المالي الذي سبقه والتي وصلت الى 20.5% وان الشركة تتمتع بمعدلات سيولة جيدة والتي حافظت على مستوياتها القوية وبلغت 2.3 مليار درهم وتشمل المدفوعات المسبقة للطائرات المتسلمة والطائرات المستقبلية. وتسهم هذه العائدات بـ 13.8% من إجمالي عائدات الشركة. وتراجعت هذه العائدات بنسبة 15.1% مقارنة مع العام الذي سبقه.