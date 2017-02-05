تعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات إضافة إلى خدمات التموين

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران وشركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية، التابعة لأكبر مجموعة طيران على صعيد أوروبا، عن تفاصيل الشراكة التجارية الجديدة بينهما.

وكشفت مجموعتا الطيران عن إبرام اتفاقية عالمية لخدمات تموين الطائرات بالأطعمة والمشروبات بقيمة 100 مليون دولار، والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي، أوضح الرئيسان التنفيذيان للمجموعتين تفاصيل الخطط المقررة للتوسع في الشراكة التجارية بين المجموعتين.

وفي هذا الصدد أفاد جيمس هوجن، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، بالقول: تمثل الشراكات محورا رئيسيا في استراتيجيتنا وتظل إحدى الركائز المهمة التي نستند إليها من أجل التنافس بفعالية وكفاءة في ظل سوق عالمية متشابكة تشهد منافسة محتدمة.

وأضاف: لا ريب أن تعاوننا مع واحدة من كبرى العلامات التجارية الراسخة والشهيرة بقطاع الطيران يمثل أهم شراكة لا ترتبط بحصص ملكية مع شركة طيران قمنا بالإعلان عنها على الإطلاق. من جانبه، قال كارشتن سبور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا: «نرحب بهذه الفرصة لترسيخ أواصر التعاون مع مجموعة الاتحاد للطيران. ومعا يصبح بمقدورنا توفير قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا.

وتأتي الشراكة مع مجموعة الاتحاد للطيران بما يتسق على نحو مثالي مع الاستراتيجية العالمية لمجموعة لوفتهانزا المقررة لشركات الطيران وشركات الخدمات التابعة لنا».

وبموجب اتفاقية التموين الممتدة على مدار أربع سنوات، سوف توفر شركة «إل إس جي سكاي شيفس»، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، خدمات التموين إلى الاتحاد للطيران في 16 مدينة بأوروبا، وآسيا، والأميركتين، وتصبح بذلك شركة «إل إس جي» أكبر مزود لخدمات التموين إلى الناقلة الوطنية الإماراتية خارج مقرها التشغيلي في أبوظبي.