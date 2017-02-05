الرومي: سنتسلم باقي طائراتنا من الطراز نفسه ضمن الجدول الزمني الموضوع

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن وصول رابع طائراتها من طراز بوينغ 777-300ER ذات المدى الطويل والتي هبطت في مطار الكويت الدولي يوم السبت 3 فبراير الجاري، وهي ضمن صفقة من 10 طائرات من الطراز عينه، فيما سيتم استكمال تسلم الأسطول بالكامل خلال الربع الثالث من العام 2017.

ومع وصول الطائرة الجديدة الرابعة، تؤكد «الكويتية» انطلاقتها نحو تحقيق أهدافها التشغيلية واستراتيجيتها في التغيير، والتي تمثل قصة نجاح واضحة تدعم من خلالها مسيرة التخطيط والتنمية التي تبنتها الحكومة الكويتية «الخطة الإنمائية للكويت 2020» والتي بدورها تهدف إلى أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، مستعيدة بذلك دورها المالي والتجاري والإقليمي الرائد.

ولمواكبة التطورات الاقتصادية المتزايدة العالمية فإنه لا بد على شركات الطيران الوطنية الإسهام في تحريك عجلة النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعات حيوية على رأسها السياحة والتبادل التجاري.

وتأتي بوادر التغيير وتعزيز التنافسية لـ «الكويتية» ضمن التوجهات والجهود المكملة لتحقيق أهداف الخطط الوطنية والحكومية للكويت.

ووصلت الطائرة مكتسية الهوية الجديدة لـ «الكويتية»، المتمثلة في الطائر الأزرق، وانسجاما مع تقاليد شركة الخطوط الجوية الكويتية تحمل كل طائراتها أسماء تعكس الهوية الوطنية للناقل الرسمي، وحملت الطائرة الرابعة في أسطول بوينغ 300ER - 777 اسم «كبر»، وهي جزيرة كويتية رملية وسواحلها منخفضة، وتعتبر الجزيرة الثالثة من الجنوب.

وعمل على متابعة الخطوات والإجراءات التقنية لتسلم الطائرة الجديدة من شركة بوينغ في سياتل، الولايات المتحدة، فريق عمل من المهندسين الشباب في شركة الخطوط الجوية الكويتية وذلك سعيا من إدارة «الكويتية» إلى إدماج الخبرات الطويلة مع الطاقة الشبابية الكويتية لتعمل كعامل تدريبي ولإعداد الجيل القادم لريادة مستقبل «الكويتية».

من جهتها، صرحت رشا الرومي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية قائلة: «إن الخطوات التي تتبعها الحكومة لكي تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار تمثل توجها استراتيجيا لنمو اقتصادنا في بيئة إقليمية وعالمية تشهد تحولات وتنافسية عالية.

وعلى جميع الجهات والمؤسسات والقطاع الخاص في الدولة، من ضمنها «الكويتية»، واجب لإنجاح هذه الجهود والتركيز على مستقبل الكويت والعمل بجهد من أجل مواكبة التطورات والتحديات في المنطقة وفي العالم».

وأضافت الرومي: نحن سعـــداء بتسلم الطائرة الرابعة «كبر» من مصنع بوينغ، وسنتسلم باقي طائراتنا مــن طراز بوينغ 300ER - 777 ضمن الجدول الزمني الموضوع، ليدخل كل الأسطول في الخدمة خلال الربع الثالث من العام 2017، ما سيعزز من فاعلية خططنا التوسعية التي تشمل تعزيز أسطولنا، الذي ستنضم إليه طائرات إيرباص بواقع 10 طائرات من طراز A350 و15 طائرة من طراز A320neo وسنبدأ استلامها في عام 2019.