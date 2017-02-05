تتواجد في أكثر الأماكن حيوية لتتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من العملاء

سعيا منها للوصول إلى أقرب عدد ممكن من عملائها، تستقبل Ooredoo الكويت، أسرع شبكة في الكويت، عملاءها في 12 فرعا على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

يأتي هذا انطلاقا من قيم Ooredoo الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي، حيث تسعى الشركة إلى التواجد في أكثر الأماكن حيوية لتتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من العملاء بشكل أفضل.

تتواجد الأفرع في أكثر المناطق حيوية في الكويت وتتضمن محطات الوقود لخدمة العملاء بشكل أفضل واسرع، كما تستقبل الشركة عملائها في أفرعها الموجودة في الشعب البحري وحطين والسالمية - شارع الخليج ومبارك الكبير والجهراء والعمرية وقرطبة والمسيلة وأبو حليفة والصباحية ومطار الكويت الدولي والسالمية - شارع عمرو بن العاص.

وتقدم هذه الأفرع خدمات مختلفة للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتي تشمل المبيعات والصيانة بالإضافة إلى ركن لعرض أحدث الأجهزة الذكية من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحي المتوافرة مع عروض خاصة من Ooredoo، التي تشمل عروض دفع آجل والدفع المسبق وعروض إنترنت.

وتتبع الأفرع تصميما داخليا حديثا بالكامل يتماشى مع تصميم العلامة التجارية العالمية Ooredoo، وتمت مراعاة جميع التفاصيل لضمــــان راحة العميل أثناء زيارته للفرع، وتعتزم الشركة افتتاح أفرع جديدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطتهـــا للانتشار بشكـل أكبر في مناطـــق الكويت كافة.

واستطاعت Ooredoo منذ بدايتها خطة التوسع في 2014 زيادة عدد أفرعها بأكثر من 70 فرعا حول الكويت.