العرفج: الرعاية تأتي لتفعيل اتفاقية مع القطاع الخاص لتبني مشاريع الشباب وسبل تعزيز الدعم

أعلن الناطق الرسمي بوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج، عن رعاية الوزارة معرض الصناع العالمي «ميكرفير- الكويت 2017» الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، في معرض الكويت الدولي بمشرف - الصالة رقم 5.

وقال العرفج في بيان صحافي إن رعاية الوزارة للمعرض تأتي في ضوء تفعيل اتفاقية مشتركة مع القطاع الخاص لتبني مشاريع الشباب وسبل تعزيز الدعم بمختلف أشكاله لهم، لاسيما بعد صدور اللائحة الجديدة لتنظيم دعم المشاريع والفعاليات الشبابية مما يسهم في تمكين الشباب وحضهم على المبادرة، مشيرا إلى حرص الوزارة على التواجد في جميع الفعاليات المعنية بالشباب خصوصا مثل هذه المعارض.

وأشار العرفج الى أن مشاركة وزارة الشباب في ميكر فير العام المقبل 2018 ستكون على نطاق واسع، وستقدم الوزارة دعما كافيا لها تشجيعا للشباب الذي لم يحالفه الحظ بالمشاركة خلال هذه السنة، داعيا إياهم للاجتهاد والجد في تطوير أفكارهم ومشاريعهم تمهيدا للمشاركة الفعلية العام المقبل لحصد النجاح والجوائز معا.

وذكر العرفج أن معرض ميكر فير يقام في الكويت والخليج للمرة الأولى ما يسهم في إتاحة المجال أمام الشباب الموهوب صاحب الأفكار الطموحة الذي يسعى لتحقيق حلمه في أن يرى مشروعه النور من خلال فرصة مواتية لهم للمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة الكويتية للاستثمار نحو دعم الشباب الكويتي بمختلف أعماره من خلال الفعاليات التي تنظمها سنويا للمساهمة في الارتقاء بأبناء الوطن.

في هذا السياق أوضح العرفج أن الوزارة تشارك للسنة الثانية على التوالي مع الشركة الكويتية للاستثمار في دعم المعارض أو توفير حاضنات للشباب لمد الجسور بينهم وبين المستثمرين سعيا لتبني أفكارهم ومشاريعهم.

وأضاف العرفج أن موعد انعقاد المعرض خلال شهر الاحتفالات بالأعياد الوطنية «هلا فبراير» يعد توقيتا دقيقا من الشركة المنظمة، فضلا عن أنه يتصادف مع اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي للمرة الأولى أيضا والتي سنعلن عنها خلال مايو المقبل وكذلك إطلاق «يوم الشاب الكويتي» في 13 مارس.