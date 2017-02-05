الناهض: «بيتك» حريص على استمرارية التنوع والشمولية في خدماته لتحقيق رضا عملائه

قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) يستحوذ على ثقة المجتمع نتيجة الأداء المتميز والنجاح الكبير في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي حازت رضا شريحة واسعة من الكويتيين ووفرت العديد من الاحتياجات اليومية والأساسية لشريحة كبيرة منهم، مشددا خلال افتتاحه فرع «بيتك» في منطقة اليرموك على اهمية الاستمرار في تدعيم هذه الثقة بالالتزام والتطوير وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع بأنشطة ومساهمات في المجالات المختلفة.

وأضاف المهنا خلال حفل افتتاح الفرع بحضور الرئيس التنفيذي مازن سعد الناهض وعدد من مسؤولي «بيتك»: علينا ان نستذكر دوما ان «بيتك» انتقل من بنك صغير متواضع الى ان اصبح احد اكبر البنوك ورائد الصيرفة الاسلامية حول العالم بثقة الناس، التي دعمها ما حققه من نجاح على مدى مسيرته، داعيا الى المحافظة على المستوى الذي وصل اليه والاهتمام بالمجتمع والشباب وتبني الافكار الجديدة والتنويع الدائم في خدماته ونشرها، معتبرا ان الفرع سيساهم في تحقيق خدمة متميزة لسكان المنطقة وإضافة مهمة اليها.

وأشار محافظ العاصمة الى استعداده من خلال مجلس المحافظة لتسهيل اعمال القطاع الخاص وتذليل اي عقبات في اطار القانون، والتعاون مع اجهزة الدولة في نطاق المحافظة، تأكيدا لجهود الدول`ة في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

من جانبه، اكد الناهض الحرص على استمرارية التنوع والشمولية في خدمات «بيتك» لتحقيق رضا ومصلحة عملائه وتدعيم ذلك بأفضل مستويات الجودة التي تعد من عناصر الثقة، بالإضافة الى الالتزام بمنهج العمل واستقطاب الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب وإفساح المجال لإطلاق قدراتها في الابتكار والإدارة وتحمل المسؤولية، مشيرا الى ان تحقيق الامان من اهم اسس الخدمة المتميزة واستراتيجيات العمل.

وقال الناهض ان «بيتك» يعيش اجواء مرور 40 عاما على قرار التأسيس الذي نستذكر فيه بالعرفان والتقدير جهود الرعيل الاول الذين تحملوا اعباء وتحديات هذه الفترة المهمة، وكذلك رعاية سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد، والعديد من رجالات الكويت واقتصادييها البارزين، مؤكدا ان المرحلة الحالية في تاريخ «بيتك» ذات اهمية كبرى، وهي استشراف لآفاق مستقبل جديد للصيرفة الإسلامية التي كانت الكويت سباقة في ترسيخ قواعدها وقدمت افضل النماذج لتحقيقها بإنشاء «بيتك» الذي نجح في قيادة وريادة تطور ونمو الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة والعالم.