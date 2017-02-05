أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملة جديدة موجهة للموظفين الكويتيين في القطاعين الحكومي والنفطي تحت عنوان «حول راتبك للتجاري وأربح هدايا فورية وربع سنوية».

وعن الحملة الجديدة التي أطلقها البنك ومزاياها، أوضحت سحر عبدالعزيز الرميح مدير عام قطاع الائتمان التجاري ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة أن جميع العملاء الكويتيين الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى التجاري خلال فترة الحملة والممتدة من 1 فبراير 2017 ولغاية 31 ديسمبر 2017 سيكون لديهم الخيار لاختيار الهدية النقدية الفورية بقيمة تتراوح بين 200 دينار ولغاية 500 دينار حسب الراتب الذي يتم تحويله أو الحصول على قرض بدون فائدة لغاية 7500 دينار.

وكشفت الرميح أن هؤلاء العملاء سوف يتأهلون أيضا لدخول السحوبات الربع سنوية على سيارات فخمة من طراز مرسيدس GLA، C كوبيه وGLE كوبيه، حيث يقام السحب الأول بتاريخ 2 أبريل 2016. وعن آلية الانضمام إلى هذه الحملة والاستفادة من المزايا التي توفرها، أوضحت الرميح أنه باستطاعة أي موظف راتبه يفوق 500 دينار كويتي سواء تم تعيينه حديثا أو في الخدمة الفعلية من سنين القيام بتحويل راتبه إلى البنك والاستفادة من مزايا هذه الحملة التي تم تصمميها خصيصا بصورة تناسب الموظفين الكويتيين العاملين في القطاعين النفطي والحكومي، كونها توفر لهم أيضا فرصة الحصول على العديد من المميزات الإضافية والتمتع بالعديد من الخدمات المتطورة والمنتجات الفريدة والمميزة التـي يوفرها التجاري لعملائه لتلبي احتياجاتهم وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

هذا، ويمكن للعملاء الحصول على كل التفاصيل المرتبطة بالحملة والمزايا التي توفرها عن طريق الاتصال بمركز الاتصال بالبنك أو زيارة أقرب فرع لهم أو الدخول على موقع البنك على شبكة الانترنت.