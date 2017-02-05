العبدالجليل: كل مبادرة تمنحنا دافعاً بأن نواصل تطوير مساعينا لنكون أقرب إلى جميع الأطفال

يواصل بنك الكويت الوطني مبادرته «أحلم أن أكون» الهادفة إلى تحقيق أحلام الأطفال المرضى والتي تندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك.

وفي هذا الإطار، قدمت أسرة البنك الوطني للطفل فيكتور أبراهام من مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال فرصة تحقيق حلمه بأن يصبح ملاكما محترفا.

وقام بنك الكويت الوطني بتنظيم زيارة خاصة لفيكتور إلى نادي بورو للملاكمة برفقة والده وأسرة البنك، حيث استقبله فريق من المدربين المحترفين الذين أعدوا له برنامجا تدريبيا تضمن العديد من المحطات والتي كان أهمها الصعود إلى حلبة الملاكمة والقيام بالتحدي وتطبيق الحركات التدريبية.

وقد فوجئ المدربون بالمستوى الذي قدمه فيكتور وبمدى حبه وإلمامه بقواعد اللعبة وبحركاتها التقنية، وبدوره تفاعل فيكتور مع جميع المحطات التدريبية وكان جاهزا أمام المدربين لجميع الاختبارات. وعند الصعود إلى الحلبة استمتع فيكتور بتحد رائع مع المدربين وحظي بتصفيق الجميع.

وبهذه المناسبة، قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن اللقاء مع فيكتور كان مؤثرا منذ لحظة التعرف عليه، لأنه طفل في الثالثة عشرة من عمره ويحب الحياة كثيرا، وقد بدا لنا عشقه للملاكمة من اللحظة الأولى خاصة أنه حاليا يأخذ حصصا تدريبية في بيت عبدالله مع متدربين متخصصين بحالات مثله. وبالاتفاق مع ذويه والقيمين على حالته، فقد قمنا بتنظيم هذه الزيارة إلى نادي بورو الذي كان مدربوه أكثر من رائعين في استقبالنا ومنح فيكتور اللحظات التي يستحقها من الفرح والابتسام.

وأضافت العبدالجليل أن كل مبادرة تقوم بها أسرة الوطني في «أحلم أن أكون» هي مصدر فخر واعتزاز لنا لأننا نكون قد ساهمنا ولو بجزء بسيط من إضافة فرح إلى عائلة وطفل يعانون مرحلة صعبة. وفي كل مرة نقوم بذلك يصبح عندنا دافعا أقوى بأن نواصل ونطور هذه المبادرة لنكون أقرب إلى جميع الأطفال، فهذه هي ثقافتنا في بنك الكويت الوطني ونحن نعتز بأننا جزء منها.