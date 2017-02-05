بورحمة: الشركة تركز استثماراتها في البوسنة والنمسا وتركيا والكويت أعلنت شركة «إنفينتي العقارية» عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي. أعلنت شركة «إنفينتي العقارية» عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وكشفت نائب الرئيس التنفيذي في «إنفينتي العقارية» فاطمة بورحمة عن عدد من المشاريع الجديدة التي تعتزم الشركة طرحها أمام عملائها في القريب العاجل في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

ولفتت إلى أن الشركة قد انتهت بالفعل من تنفيذ مشاريع في أسواق وجمهورية البوسنة والهرسك والجمهورية التركية ووسط فيينا أيضا، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية لاختيار الأسواق المستقرة والتي من شأنها أن توفر السكن والعوائد الاستثمارية المجدية لعملائها سواء على المدى المتوسط أو البعيد.

وأكدت بورحمة على أن الأسواق التي تعمل بها «شركة إنفينتي» اختيارات تأتي بعد دراسات مستفيضة لهذه الأسواق سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وذلك لضمان جدوى الاستثمار في تلك الأسواق من جهة، وبالتالي ضمان تحقيق أعلى العوائد للشركة ولمستثمرينا من جهة أخرى.

وحول المشاريع الجديدة للشركة، قالت إن الشركة بصدد طرح مشروع عقاري مميز «منتجع إنفينتي» في منطقة «اوسنيك» في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث يقع هذا المشروع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 37 ألف متر مربع، ويتألف من 57 وحدة تتنوع ما بين فلل سكنية وشقق سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع من سوبر ماركت، مطعم ومقهى، مسجد، مناطق ألعاب ونوافير مائية مميزة.

وحول سبب تركيز الشركة على جمهورية البوسنة والهرسك، قالت بورحمة انه يكفي البوسنة فخرا أنها ووفقا لتقدير منظمة السياحة العالمية أثبتت أنها صاحبة ثالث أعلى نسبة معدل نمو في السياحة بالعالم بين عامي 1995 و2020، خاصة بعد ان تم تصنيفها كواحدة من أفضل المدن في العالم، سواء فيما يتعلق بالجوانب التاريخية، الدينية أو الثقافية.

وأضافت: في الآونة الأخيرة تم ترشيح «سراييفو» باعتبارها واحدة من أفضل المدن العشر الأوائل للزيارة في عام 2010، فيما ما زالت تلك الدولة تعتبر واحدة من المناطق غير المكتشفة في المنطقة الجنوبية من جبال الألب، مع مساحات شاسعة من الطبيعة البرية التي تساعد على جذب المغامرين ومحبي الطبيعة.

وحول السوق الثاني الذي تعمل فيه «شركة إنفينتي العقارية»، قالت بورحمة إن فندق إنفينتي فيينا الذي يقع في وسط مدينة فيينا - النمسا يتألف من 76 وحدة سكنية متنوعة ما بين غرف وأجنحة فاخرة، مشيرة الى استمرار الشركة في تسويق «فندق إنفينتي فيينا» بنظام صكوك الإجارة.

وتابعت: يتميز فندق إنفينتي فيينا بإدارة إسلامية 100%، حيث ان جميع الموظفين في الفندق مسلمون ويتم تقديم الأطعمة الإسلامية فقط داخل الفندق، ما يعد من الأماكن المناسبة للعوائل الكويتية بشكل خاص والعوائل الإسلامية بشكل عام.

وحول السوق الثالث الذي تعمل فيه شركة إنفينتي العقارية، لفتت إلى السوق التركي الذي يعد أحد الأسواق الواعدة التي اهتمت الشركة بدخوله والاستثمار فيه، مشيرة إلى استمرار الشركة في تسويق «صكوك الإجارة» لمجموعة «فنادق إنفينتي» في منطقة تقسيم الواقعة في الجمهورية التركية.

وأضافت: أبرز مشاريع الشركة الحالية هناك تتمثل في مجموعة «إنفينتي للأجنحة الفندقية - تقسيم»، والتي تقع في قلب منطقة تقسيم الواقعة في مدينة اسطنبول بالجمهورية التركية، والتي تتميز بسحر الطبيعة وعراقة التاريخ، فهي ملتقى السياحة التركية.