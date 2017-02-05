فرصة للفوز بسيارة «فيات» 500 بمجرد تحويل العملاء الشباب لإعاناتهم الطلابية

استقبل بنك الخليج الفائزين الثلاثة بأول سحب شهري لحساب red للعام الحالي لتسليمهم جوائز «أبل» التي فازوا بها، حيث أجري هذا السحب يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2017.

وقد قام كل من يوسف أحمد إدريس الفائز بجائزة «أيفون 7»، ومحمد صالح حسين الفائز بجائزة «آيباد برو»، وعبير خليل سالم الراشد الفائزة بجائزة «أبل ووتش»، بزيارة بنك الخليج في مقره الرئيسي، حيث كانت مديرة الخدمات المصرفية لحساب red منال بركات ومدير العلاقات الخارجية في البنك محمد العتيبي حاضرين لاستقبالهم وتهنئتهم.

وبهذه المناسبة، قالت بركات: يسرنا أن نستقبل الفائزيــن فـــــي مقرنـــا الرئيسي ويسعدنا أنهم من المحظوظين بجوائز «أبل» التي ستساعدهم كثيرا في حياتهم الطلابية اليومية، كما نشكر عمــلاء بنك الخليج على ثقتهـــم بخدماتنا ومنتجاتنا.

ويعتبر red حسابـــا مخصصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات في الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما.

ويحصل أصحاب حساب red على الفرصة لدخول السحوبات الشهرية عند تحويل إعاناتهم الطلابية.

ويسري العرض حتى 31 ديسمبر 2017 حيث يحصل ثلاثة فائزين على «أيفون»7، «آيباد برو»، و«أبل ووتش» شهريا.

أما بالنسبة إلى تواريخ السحوبات القادمة فقد تم الإعلان عنها على النحو التالي: 20 فبراير، 30 مارس، 24 أبريل، 22 مايو، 29 يونيو، 24 يوليو، 30 أغسطس، 28 سبتمبر، 23 أكتوبر، 20 نوفمبر، و11 يناير 2018 وبالإضافة الى جوائز «أبل»، يحصل الطلاب على فرصة الفوز بسيارة «فيات» 500 - موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية، كما أن بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة 2 دينار فقط في جميع دور العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع بانتسابهم فقط لحساب red، وعلاوة على ذلك يحصل العملاء على عروض حصرية من «إدفعلي» وهي شركة لخدمات التسوق عبر الإنترنت.