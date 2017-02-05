خالد مهدي: الملتقى سيعزز قيم الاحترافية والشفافية بالمشاريع الحكومية

إطلاق بوابة البيوت الاستشارية تطبيقاً لسياسة البيانات المفتوحة للمرة الأولى بالكويت

بدر السلمان: الملتقى يشكل دعماً لفعالية المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية

«بوابة البيوت الاستشارية» تمثل بوابة نحو الانطلاق للمستقبل بثقة ومسؤولية

أصدر كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان بيانا صحافيا مشتركا بمناسبة الدعوة لانعقاد الملتقى الأول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث سيعقد الملتقى الذي تنظمه شركة نوف إكسبو في الفترة من 20 الى 22 مارس 2017 في قاعة البركة بفندق كراون بلازا.

الخدمات الاستشارية

بهذه المناسبة، أعرب د.خالد مهدي عن سعادته بالرعاية الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء للملتقى قائلا: «تمثل رعاية سمو الشيخ جابر المبارك للملتقى دعما غاليا للجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجنة اختيار البيوت الاستشارية من جهد متواصل للارتقاء بالخدمات الاستشارية التي تمثل الأساس المتين لكل المشاريع بمختلف أنواعها سواء صنفت ضمن مجموعة مشاريع التنمية أو خلاف ذلك».

وأضاف مهدي: «غالبا ما تشكل الخدمات الاستشارية المرحلة الأولى التي تبنى عليها المراحل التنفيذية اللاحقة للمشاريع، وبالقدر الذي تتمتع فيه تلك المرحلة بالاحترافية والمهنية العالية يمكن أن نضمن تحقيق النتائج المتوخاة من المشروع ضمن المواصفات الفنية المحددة والتكاليف المقدرة والفترة الزمنية المقررة للإنجاز».

الاحترافية والشفافية

وأوضح أن الملتقى ينعقد تحت شعار نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية ليؤكد تلك القيم الأساسية التي يجب أن تحكم دورة عمل الخدمات الاستشارية بكل مراحلها وتفاصيلها، مشيرا إلى أن الاحترافية والشفافية تمثلان قيمتين لازمتين لمشاريع التنمية حتى تتمكن من تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ولتسهم كذلك في تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، قائلا: «ستقوم لجنة اختيار البيوت الاستشارية بإطلاق بوابة البيوت الاستشارية والتي تمثل موقعا إلكترونيا جامعا ليكون إطارا حقيقيا لتحقيق قيم الشفافية من خلال توفير كل المعلومات المتعلقة بالمشاريع والخدمات الاستشارية منذ طرحها للمنافسة المفتوحة مرورا بمراحلها المختلفة وصولا إلى مرحلة الترسية».

ولفت مهدى الى انه تم تطوير هذه البوابة على مبدأ البيانات المفتوحة والمتاحة لكل الأطراف المعنية فيما يتعلق بأحد أهم قنوات الصرف المالي في الدولة وهي مشاريع التنمية، فللمرة الأولى في الكويت يتم تطبيق هذه السياسة في جهة حكومية دعما لقيم الشفافية المطلقة في إجراءاتها المالية والإدارية.

تعاون وثيق

بدوره، علق م.بدر السلمان على مشاركة اتحاد المكاتب الهندسية في الملتقى بالقول: «لا شك أننا معنيون بهذا الملتقى لناحية أهدافه والمواضيع التي ستطرح خلاله، وتأتي رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للملتقى لتزيد من عزيمتنا في بذل الجهد ورفع درجة المثابرة للدفع قدما بمستوى الاحترافية في الخدمات التي توفرها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية».

وأضـاف السلـمان: «الملتقى نتاج تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بالخدمات الاستشارية المتعلقة بمشاريع التنمية، والقطاع الخاص مدعو للقيام بدوره كاملا بقيادة النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم في الوقت الذي يرسخ فيه القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، كما يوفر بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة، فالملتقى سيسهم من خلال تعزيز القدرات الاحترافية وقيم الشفافية والاطلاع على أفضل الأساليب الحديثة في دعم دور القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره الفعال في قيادة برامج وخطط التنمية في الكويت».

وفي إطار تعليقه على إطلاق بوابة البيوت الاستشارية خلال الملتقى، قال السلمان، «تمثل البوابة طموحا لطالما سعينا إليه ونادينا به، فالبوابة تمنح المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الثقة الكاملة بإجراءات طرح تأهيل دعوة وتقييم وترسية المشاريع الخاصة بالخدمات الاستشارية، ولهذا تأثيره الكبير أيضا على سمعة الكويت العالمية وإقبال المؤسسات والشركات الأجنبية على المشاركة بكل ثقة، فلابد لنا في زمن العولمة والانفتاح والتكنولوجيا التي تحكم كل مرافق حياتنا من وضع الأسس التي تمكننا من أن نكون جزءا فاعلا في محيطنا الصغير والكبير، وهذا بلا شك ينعكس إيجابا كذلك على مدى الاحترافية والمهنية التي تتمتع بها مؤسساتنا المحلية».

حلقات نقاشية

وتطرق كل من د.خالد مهدي وم.بدر السلمان خلال حديثهما إلى المواضيع التي ستطرح خلال الملتقى، فأشارا إلى أن الملتقى سيشهد حلقة نقاشية تشارك فيها قيادات من مختلف وزارات الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتناول الدورة المستندية في طلب الخدمات الاستشارية، كما يتضمن البرنامج محاضرات علمية من المؤسسات والشركات المتخصصة تتناول التصميم والإشراف في المشاريع الهندسية وإدارة المشاريع من الجوانب الفنية الهندسية وكذلك الجوانب الإدارية، ويتخلل الملتقى ورشتا عمل لمناقشة الدورة المستندية للمشاريع وبوابة البيوت الاستشارية والأوامر التغييرية في الاتفاقيات الاستشارية.

وفي ختام حديثهما، دعا مهدي والسلمان المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للمشاركة بفعالية بهذا الملتقى في دورته الأولى، كما وجها الدعوة للاستشاريين ومحللي نظم المعلومات الهندسية والمتخصصين في إدارة المشاريع وكذلك في مجال الرقابة والتدقيق والحوكمة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث المهم الذي سيشهد أيضا قيام معرض فني تتمكن من خلاله المؤسسات والشركات المشاركة والراعية عرض أحدث خدماتها وتقنياتها المتخصصة، كما توجها بالشكر إلى شركة نوف إكسبو التي تقوم على تنظيم الملتقى والمعرض المصاحب له.

وللراغبين في المشاركة والحضور إلى الاتصال مع شركة NoufEXPO على الرقم +965 22469921 أو على البريد الإلكتروني info@noufexpo.com.kw أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالملتقى على

www.noufexpo.com.kw/encon1، أو اتحاد المكاتب الهندسية والــدور الاستشـاريــة الكويتية على هاتف: 22420482 965+ داخلي 302 أو زيارة الموقع

www.oiace.org.