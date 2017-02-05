الجراح: الحصول على الجائزة جاء بفضل جهود جميع العاملين في «الدولي»

نال بنك الكويت الدولي جائزة مميزة جديدة بحصول رئيس مجلس إدارته، الشيخ محمد الجراح على لقب «أفضل رئيس مجلس إدارة في قطاع المصرفية الإسلامية» لعام 2017، وذلك من قبل مجلة «وورلد فاينانس»، المجلة الرائدة المختصة بالشأن المالي والمصرفي الدولي ومقرها لندن.

يذكر أن هذه تعتبر المرة الثانية التي يتم فيها تكريم الجراح من قبل مجلة «وورلد فاينانس»، وذلك تقديرا لمهاراته القيادية البارزة وسجله الحافل بالإنجازات المتميزة في مجال المال والأعمال، حيث حصل مسبقا على لقب «أفضل شخصية مصرفية خليجية» خلال العام 2015.

كما منحت هذه المجلة «الدولي» العديد من الجوائز خلال السنوات الماضية، بما في ذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» لمدة ثلاث سنوات متتالية- في العام 2014، 2015 و2016- بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك إسلامي في الخليج» خلال العام 2016.

وفي إطار تعليقه على هذا التكريم، قال الشيخ الجراح: «إن الحصول على هذا اللقب المميز يعتبر بمنزلة شرف كبير لنا جميعا وتقدير نعتز به، وإن هذه الجائزة تعد أكثر بكثير من مجرد تكريم شخصي أو فردي، بل هي دليل على النجاح الذي حققه الدولي بشكل عام، والذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم والجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين في البنك، بدءا من مجلس الإدارة وفريق عمل الإدارة التنفيذية، ووصولا إلى كل موظف يسعى لتحقيق الأفضل دائما».

ويتمتع الجراح بمسيرة مهنية مشرفة في القطاع المصرفي مع خبرة عريقة في القطاع المالي. ويشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي منذ عام 2010، وذلك بعد أن انضم إلى عضوية مجلس الإدارة في البنك في عام 2007. وبفضل مهاراته القيادية الرائدة ورؤيته الثاقبة، استطاع أن يكون عنصرا أساسيا في دفع عجلة التقدم والنجاح المستمر للدولي خلال السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في أن يحتل البنك مكانة بارزة في طليعة البنوك الإسلامية ليس على مستوى الكويت فحسب، بل بين جميع دول المنطقة.

وقد عرف الجراح طوال مسيرته المهنية بأنه شخصية قيادية مؤثرة في الصناعة المصرفية العربية، كما حاز سمعة طيبة كونه قياديا بارزا يتمتع بالحنكة والبصيرة الثاقبة في القطاع المالي. فبالإضافة إلى دوره البارز في بنك الكويت الدولي، يتبوأ الجراح حاليا منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت. كما أنه عضو مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين.