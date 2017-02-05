أعلن بنك الخليج تعيين أحمد خالد الدويسان في منصب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي. وبموجب هذا المنصب الجديد يتولى الدويسان إدارة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، بما يدعم الإدارة التنفيذية في تنفيذ استراتيجية ورؤية البنك.

ويملك الدويسان خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية للشركات ومعرفة معمقة بالسوق الكويتي لأكثر من 15 عاما، ويتمتع بسجل حافل في بناء علاقات قوية مع العملاء. وقبل تعيينه في هذا المنصب الجديد شغل وظيفة نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات ورئيس إدارة معالجة المديونيات المتعثرة - وحدة هيكلة التمويل في بنك الخليج.

هذا، ويحمل الدويسان شهادة ماجستير تنفيذية في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، ودرجة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة نورث إيسترن، كما حضر دورات عديدة في الإدارة التنفيذية من جامعة هارفارد.