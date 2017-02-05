الحوطي: نتجه إلى دعم قطاع الشركات والاستثمار ومواكبة التقنيات العصرية خلال 2017

الغانم: البنك يتبنى إستراتيجية تنموية جديدة بالتعاون مع «ماكنزي آند كومباني»

90 % نمو الأرباح التشغيلية الى 7.8 ملايين دينار

45 % زيادة في الأصول لتصل 1.1 مليار دينار

52 % ارتفاع صافي المحفظة التمويلية

أعلن بنك وربة عن نتائجه المالية خلال عام 2016، حيث ارتفع صافي أرباحه بنسبة 158% لتصل إلى 2.57 مليون دينار مقارنة بمليون دينار في العام السابق.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، حيث بلغت 37.5 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2016 بارتفاع 43% مقارنة بعام 2015، فيما ارتفع صافي إيرادات التمويل بنسبة نمو 36% وبلغت 16.4 مليون دينار، مقابل 12 مليون دينار في 2015، كما ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية (قبل المخصصات) بنسبة 90% لتصل الى 7.8 ملايين دينار.

وارتفع إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار دينار، في حين شهدت المحفظة التمويلية نموا ملحوظا وسجلت 828 مليون دينار بنمو 52% مقارنة بعام 2015 وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 0.69% وهي تعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر في البنك 220%، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 73% لتصل إلى 750 مليون دينار.

وفي معرض تعليقه على نتائج البنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة عبدالوهاب الحوطي: إن البنك استطاع خلال عام 2016 تحقيق وعوده إلى عملائه عبر جملة من الإنجازات والنجاحات وذلك بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققها.

وأضاف أن ما تحقق من نمو واضح في جميع مؤشرات البنك لاسيما الربحية، جاء على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة والمنافسة العالية التي يشهدها السوق الكويتي، مشيرا إلى أن هذه النتائج ترتكز في أسسها على استراتيجية البنك التنموية الناجحة التي لعبت دورا محوريا في نمو جميع مؤشرات الربحية، قائلا: «إن هذه النتائج هي حصيلة حتمية للجهود التي بذلتها كافة إدارات البنك في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المرتكزة على أعلى معايير الجودة في الأداء والابتكار».

واوضح الحوطي «أن نتائج بنك وربة لعام 2016 قد أسفرت عن الكثير من النجاحات والإنجازات لاسيما أن البنك اليوم يحصد نتائج جيدة ثمرة لجهوده في تطوير العمليات والخدمات والمنتجات والتوسع في شبكة الفروع بما يتلاءم مع طموح ومتطلبات العملاء».

ولفت إلى أن البنك يتجه حاليا الى دعم قطاع الشركات والاستثمار بحلول مصرفية إسلامية مبتكرة وكذلك تطوير بنيته التكنولوجية وابتكار خدمات مصرفية جديدة بما يتماشى مع شعار البنك «نتميز بالحلول».

وأشار إلى أن البنك مستمر في دراسة خطط استثمارية داخل وخارج الكويت لتعزيز محفظته الاستثمارية وتنويع خيارات الاستثمار أمام العملاء.

وأضاف: «إن نتائج بنك وربة في عام 2016 تأتي مشرفة ونتيجة حتمية لجهود البنك من إدارة وعاملين، في تقديم أرقى خدمة مصرفية تتوافق مع استراتيجيتنا التنموية التي تركز أيضا على دعم قطاعي الشركات والأفراد عبر تزويدهم بحلول مصرفية وتمويلية رائدة».

وذكر الحوطي أن الأداء المالي المميز الذي حققه البنك في 2016، هو نتاج نجاح خطة بنك وربة الاستراتيجية متوسطة الأجل (2015-2017) التي بنيت على جملة أهداف أخذت في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة التي يواجهها الاقتصاد العالمي ولاسيما منطقة الخليج في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط. وقد أثبتت هذه الخطة صلابة البنية التحتية للبنك وقدرته على المنافسة، كما بلورت مكانته بين البنوك الإسلامية المتواجدة في السوق المحلي.

وبناء على نجاحات هذه الاستراتيجية، اعتمد بنك وربة بالتعاون مع «ماكنزي – اند كومباني»، الشركة الرائدة في مجال استشارات الأعمال، خطة استراتيجية خمسية تمتد من 2017 إلى 2021 وتركز على تطوير نمو أرباح البنك وتحويله الى مؤسسة مصرفية تؤمن خدمات ريادية لقطاع الأعمال مع متابعة نجاحاته في قطاع التجزئة. وتتضمن بنود الاستراتيجية أولويات تتمحور حول تعزيز أهداف البنك بتوفير خدمات مصرفية راقية للعملاء وتعزيز البنية الرقمية للبنك.

وختم الحوطي تصريحه مؤكدا أن بنك وربة قد وعد عملاءه في بداية عام 2016 بتحقيق نتائج مشرفة بنهاية العام، ويفخر البنك بأنه استطاع تحقيق النجاح وهو مستمر بقوة في تخطي كل التوقعات مع تحقيق الإنجازات والنجاحات المتتالية مما يبشر بالمزيد من الإنجازات في عام 2017.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم، أن البنك قد حقق إنجازات ريادية في قطاع التمويل والاستثمار في عام 2016 مما كرس مكانته كبنك إسلامي يقدم فرصا استثمارية استراتيجية.

وأشار الى أن هذا التطور يأتي تبعا لبنود استراتيجيته الرامية الى توفير أدوات استثمار مصرفية رائدة وخدمات تمويلية مميزة كما تقديم كل الدعم اللازم لقطاع الشركات.

وذكر الغانم أن انجازات بنك وربة في عام 2016 تمهد لمزيد من النجاحات المقبلة داعيا عملاء البنك إلى ترقب خدمات ومنتجات عصرية ومبتكرة بالاضافة الى الحملات المميزة التي سيتم طرحها في قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2017.