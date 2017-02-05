اعتبر تقرير الشال أن شهر يناير استثنائي عندما بلغت فيه قيمة تداولات البورصة نحو 1.185 مليار دينار، أي 3.7 ضعف قيمة تداولات ديسمبر الفائت، ونحو 41.3% من مجمل قيمة التداول لكامل عام 2016. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 53.9 مليون دينار، أو نحو 4.6 ضعف معدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.4 ضعف معدل قيمة التداول اليومي لعام 2015، وذلك المستوى المرتفع من السيولة أمر لم تشهده بورصة الكويت منذ 2009.

وارتفاع سيولة يناير أمر مستحق، لأن البورصة عانت من سواد جرعة هلع ليست كلها مبررة ولفترة طويلة بدءا من أزمة العالم المالية في 2008، وبحلول منتصف العام الفائت أصبحت أسعار 90% من الشركات المدرجة تباع دون قيمتها الدفترية، ونحو 45% منها دون قيمتها الدفترية بخصم تراوح بين 50 و90%. لكن تاريخ البورصة الكويتية فيه الكثير من الانحراف باتجاه المغامرة، أو اختطاف متعاملين لاتجاه سيولة السوق نحو جرعات زائدة من المضاربة الضارة، وعلى عدد محدود من الشركات بغرض رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه وعلى مدى زمني قصير، ثم التخلص منها بعد تحويل ملكيتها إلى ضحايا جدد.

وفي الخلاصة أمران نعتقد بضرورة مراقبتهما، الأول، هو ضرورة توخي الحذر من قبل المتعامل وعدم الانجراف إلى التعامل في البورصة عندما ترتفع جرعة المضاربة الضارة وغير المبررة، أي عندما يميل اتجاه كل المؤشرات- وخصوصا السعري - ومعظم أسعار الأسهم إلى السير في اتجاه واحد إلى الأعلى.

والآخر خاص بالجهات المنظمة، فحصيلة توجهات سيولة يناير الزائدة، مازالت لم تطل 50% من الشركات المدرجة، التي كان نصيبها من تلك السيولة نحو 2.8% فقط، وضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول، وتلك حالة مرضية لا بد من وجود حلول لها.