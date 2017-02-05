محمود صبحي

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل بكل من العملة المحلية والأجنبية للكويت عند «‭AA/A-1+‬».

وأرجعت التثبيت الى توقعاتها بثبات نسبي لأسعار النفط حتى 2020، ما يخفض من الضغوط على المالية العامة الكويتية، مؤكدة انه وعلى الرغم من وجود عجز مالي بالموازنة العامة للبلاد فإن صافي الأصول المملوكة للدولة وإيراداتها يبقى قويا بشكل كاف لسداد الاحتياجات التمويلية للبلاد.

وأكدت ستاندرد آند بورز على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الكويتي والتي تعكس توقعات باستمرار قوة المالية الكويتية وحجم استثماراتها الخارجية المتمثلة في مجموعة من الاستثمارات المالية القادرة على تغطية تراجعات أسعار النفط، الى جانب تمتع الكويت بموقع جغرافي إقليمي متميز ونظام سياسي برلماني قوي.