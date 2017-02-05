شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لمؤشراتها الثلاثة، على وقع استمرار موجة التصحيح القوية التي يشهدها السوق بعد الارتفاعات القياسية السابقة.

وتراجع المؤشر العام للبورصة 156.6 نقطة بنسبة 2.3% لينخفض المؤشر إلى 6686 نقطة، كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4% خاسرا 4.2 نقاط ليصل إلى 966 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.8% بخسارته 3.5 نقاط ليصل إلى 421 نقطة.

وارتفعت السيولة بنسبة 13.5% محققة 50 مليون دينار ارتفاعا من 44 مليون دينار، وبلغ حجم التداول 488.6 مليون سهم نفذت من خلال 9342 صفقة.