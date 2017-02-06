فرص مضاعفة للفوز بالسحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية

أعلن بنك الكويت الوطني عن الفائز في سحب شهر يناير لحساب الجوهرة، حيث فاز نبوي بنداري بيومي بمبلغ 125 ألف دينار وقد تم السحب والإعلان عن اسم الفائز عبر إذاعة 88.8 على الهواء تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وبيومي هو الفائز الخامس لشهر يناير 2017، حيث فاز أيضا 4 عملاء بجائزة 5000 دينار في السحوبات الأسبوعية من الجوهرة في الشهر ذاته.

ومنذ بداية سحوبات الجوهرة، تم الإعلان عن 11000 رابح ومازال البرنامج يواصل نجاحه في استقطاب العديد من العملاء ليكون بمنزلة أضخم برنامج جوائز في الكويت والخيار الأول للعملاء بفضل ما يقدمه من جوائز نقدية قيمة للرابحين تودع في حساباتهم في اليوم الثاني للسحب.

ويحصل عملاء الجوهرة على فرص الفوز بأحد السحوبات بجوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا و250 ألف دينار ربع سنوي مقابل كل 50 دينارا يتم إيداعها في الحساب.

وكلما زاد رصيد العميل، ازدادت فرصه للفوز كما بإمكان عملاء بنك الكويت الوطني مضاعفة عدد فرص الفوز في كل سحب كلما حافظوا على رصيد حسابهم دون القيام بعمليات سحب أو تحويل.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء احتساب عدد الفرص التي تؤهلهم لدخول السحب من خلال الموقع nbk.com كما يتيح بنك الكويت الوطني للجميع فتح حساب الجوهرة من خلال زيارة أي فرع من فروع البنك المنتشرة في الكويت، ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني الحاليين فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت.