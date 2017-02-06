مشاريع جديدة في القارة الأوروبية وفي قلب العاصمة لندن





أعلنت مجموعة مرابحات للحلول العقارية، الشركة الرائدة في سوق العقار في الكويت والشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.وحول هذه المشاركة، قالت رولا شحادة إن الشركة تعتمد استراتيجية واضحة المعالم، مكونة من عدة عناصر، أبرزها إيجاد فرص عقارية واستثمارية متميزة بعد دراسة مزاياها وخصائصها، طرح الأدوات التسويقية الملائمة لها بالاستناد إلى المنتجات الاستثمارية والعقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستعانة بالكوادر البشرية المتخصصة، والتواجد في عدة نقاط بيع في السوق المحلية، وعبر افتتاح فروع في الأسواق الخارجية، وذلك بهدف إتاحة خدماتنا لأكبر شريحة من العملاء.

وأشارت شحادة إلى المشاريع التي سيتم طرحها خلال المعرض وأهمها صكوك «برج هاجر» في مكة المكرمة والواقع ضمن مشروع «أبراج البيت» مقابل الحرم المكي الشريف مباشرة وعلى بعد خطوات من باب الملك عبدالعزيز، والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية.

وتابعت: هو المنتج الذي يتم تطويره باستمرار خصيصا لتمكين المستثمرين والأفراد من الاستفادة من التواجد في قلب مكة المكرمة ولمدة 17 عاما مع توفير نسبة كبيرة تفوق 80 % من تكاليف الاقامة هناك. أما عن طرح الشركة مشروع «سلطان سويتس» في تركيا والذي يقع في الجانب الأوروبي من اسطنبول بالقرب من مطار أتاتورك الدولي، قالت شحادة إن «مرابحات» تمتلك مجموعة من الأجنحة الفندقية الفاخرة متنوعة التصاميم والمساحات في مشروع جديد لشركة nef التركية، يتم تسويقها إما بنظام صكوك تبادل لمدة 35 عاما أو بنظام التملك الحر أو بنظام التملك مع إمكانية تشغيل واستثمار الجناح بعقود محددة المدة.

وعلى الصعيد المحلي، مشروع الشركة المميز في الكويت وهو «منتجع أكوامارين» على شاطئ النويصيب، أشارت شحادة إلى أنه أول مشروع مرخص رسميا يطرح بنظام صكوك المنفعة في الكويت، والذي يعد بمنزلة فرصة مناسبة لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت للاستمتاع بإجازة سنوية لا تنسى في كل عام، ضمن منتجع سياحي عائلي مزود بكل وسائل الراحة والاستجمام. ولفتت إلى أن المشروع يوفر كل الأنشطة الترفيهية والاجتماعية، بالإضافة إلى الرياضات البحرية ما يوفر للعائلة الكويتية اجازة ممتعة، بعيدا عن صخب المدينة بطرق سداد مريحة. وتابعت: «صكوك تبادل بلس» وهو نظام جديد من الصكوك يجمع بين مشاريع الشركة في الكويت ومكة المكرمة وإسطنبول، ويتيح لمالكها فرصة اختيار وجهة مختلفة كل عام بالإضافة للعديد من المميزات، وتأتي صكوك تبادل بلس بفئتين، الفضية والذهبية ولكل منها مواسم وأجنحة مختلفة. وأكدت شحادة نجاح شركة مرابحات للحلول العقارية في التواجد المستمر بين عملائها، وتوفير الفرص العقارية المتميزة لهم في عدد من الأسواق، حيث تطرح الشركة مشروع بورصة مودرن في تركيا، وهو أحد المشاريع الضخمة المملوكة لمجموعة سينباش وعلى بعد 10 دقائق فقط عن وسط المدينة، وبضع ساعات عن منطقة ايجه بورصة مودرن سيكون مركز الجذب الجديد لمدينة بورصة، يتميز ببنية تحتية حديثة ومناظر طبيعية التي تتوج بالبرك الاصطناعية، منازل عصرية عالية الجودة، مواقف السيارات الداخلية والخارجية، ساحة المدينة والمجمعات الرياضية والنادي الصحي وحمامات السباحة والعديد من المرافق التي تلبي جميع الاحتياجات ولكل الأعمار. وأضافت: مشاريع جديدة في القارة الأوروبية، وفي قلب العاصمة الإنجليزية (لندن). وتتمثل هذه الفرص في شكل عدد من المشاريع الجديدة والمتميزة بكل المقاييس العالمية وهي عبارة عن أكثر من عشرة مشاريع سكنية هناك.