طارق سيتولى المسؤولية الأولى للقيادة الإبداعية والإستراتيجية الأساسية للعلامة التجارية





أعلنت شركة فورد عن تعيين الخبير الرائد في العلامات التجارية، موسى طارق بمنصب نائب الرئيس، والمدير التنفيذي لعلامتها التجارية. ويأتي هذا التعيين في إطار توسعات فورد الهادفة كي تصبح شركة لصناعة السيارات والنقل، وضمن مساعيها للمضي إلى أبعد مدى في التواصل والتفاعل مع عملاء اليوم. وتم تعيين موسى طارق، البالغ من العمر 34 عاما، في 30 يناير 2017، وبدأ بممارسة مهامه كمدير تنفيذي لشركة فورد موتور كومباني.

ويتولى موسى عبر منصبه الجديد، مسؤولية تعزيز التنوع لعلامة شركة فورد التجارية، إحدى أكبر العلامات التجارية قيمة في العالم. وبالتعاون مع أقسام التسويق والاتصال وقيادات الشركة في مختلف أنحاء العالم، سيعمل على تحديد وبناء علامة فورد التجارية الأساسية لجميع المساهمين والشركاء.

وسيتكامل عمله مع الأعمال الجارية بنجاح في التسويق والاتصالات لعلامة السيارات التجارية.

وبمناسبة هذا التعيين، قال مارك فيلدز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فورد: «توازيا مع نمو أعمالنا، نعمل أيضا على التوسع باهتمامنا كي يشمل تعزيز التنوع والاستثمار في علامتنا التجارية الرائدة، المعروفة والموثوقة في كل أرجاء العالم. وفرصتنا تكمن في التواصل مع أعداد أكبر من العملاء والمساهمين من الشركاء، والذين لم يقم البعض منهم بأي أعمال مع فورد من قبل، وذلك من خلال خطة تسويق واتصال مقنعة ومترابطة. وقد عمل موسى طارق في قيادة أعمال تحولية ضمن بعض من أكثر العلامات التجارية إبهارا في العالم، وهو قائد معروف بإتمام التعاقدات الصعبة. ونحن متحمسون لاستقطاب خبرته ومعرفته وشغفه إلى شركة فورد».

وسيرفع طارق تقاريره بشكل مشترك إلى ستيفان أوديل، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة التسويق العالمي والمبيعات والخدمة، وإلى راي داي، نائب رئيس مجموعة فورد للاتصالات.

وقبل انضمامه إلى فورد، شغل طارق منصب مدير إدارة التسويق والاتصالات العالمية للتجزئة لدى شركة «آبل» Apple، حيث أطلق من خلال موقعه عددا من المبادرات لتحسين تجربة مبيعات التجزئة في أكثر من 490 متجرا من متاجر «آبل»، شملت أكثر من 65.000 ألف موظف للبيع بالتجزئة حول العالم.

وفي وقت سابق لعمله في «آبل» تولى موسى المدير المسؤول لإدارة التواصل الاجتماعي والمجتمع في شركة Nike، والرئيس الدولي للتسويق الرقمي، كما شغل لاحقا أول منصب مدير للتواصل الاجتماعي في Burberry. وبدأ موسى حياته العملية في مجال التسويق والإعلان، وتولى مناصب إدارية لدى JWT وSaatchi & Saatchi.