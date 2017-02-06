عبدالفتاح: توقعات بنفاد الوحدات فور العرض بالسوق الكويتي





صرح مدحت عبدالفتاح مدير المبيعات الخارجية بشركة مدن الأهلية بأنه منذ انطلاقة الشركة عام 2008 استطاعت ان تصبح واحدة من أهم شركات الخدمات العقارية المتكاملة في الكويت، ونظرا لرؤيتها الإبداعية المعاصرة تشهــــد الشركـــة نموا متسارعا في قطاع التطوير والتسويق العقاري لذلك أخذت الشركة قرارها بالانتشار الواسع خارج الكويت بعد النجاح بالكويت، حيث تم فتح أبواب بالانتشار عن طريق التعاقد مع مجموعة شركات العثيم بالمملكة العربية السعودية التي تتمتع بتاريخ عريق وثقة كبيرة في أوساط السوق السعودي، وتنفيذا لخطة الانتشار الإقليمية حازت شركة مدن الأهلية العقارية ثقة شركة بالم هيلز للتعمير لتسويق جميع مشاريعها العقارية بجمهورية مصر من داخل الكويت.

وأضاف عبدالفتاح ان شركة بالم هيلز للتعمير هي اكبر مطور عقاري في مصر وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997 ومدرجة بالبورصة المصرية برأسمال 4.7 مليارات جنيه مصري وتمتلك محفظة من أكثر محافظ الأراضي تنوعا في جمهورية مصر العربية على مساحة تبلغ حوالي 27 مليون متر مربع، وأوضح عبدالفتاح ان شركة بالم هيلز اشتهرت ببناء المجمعات السكنية والمنتجعات السياحية الفاخرة ذات الجودة العالية والتصميم الفريد مع مساحات خضراء شاسعة وتوفير الخدمات المتكاملة، وتقوم بالم هيلز حاليا بتطوير تقريبا 14 مشروعا 6 منها بغرب القاهرة و6 بشرقها و2 بالساحل الشمالي، وسلمت بالم هيلز للتعمير منذ إنشائها ما يزيد على 5754 وحدة سكنية داخل مشاريعها متضمنا أكثر من 1500 وحدة في 11 مشروعا تم إنجازها بنجاح.

وعن آخر مشاريعها الجديدة بالم هيلز القاهرة الجديدة فهو مجمع سكني متكامل الخدمات بشرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة الجاري إنشاؤها والمشروع مقام على مساحة 2.1 مليون متر مربع فيما يعادل 500 فدان تقريبا منها 100 فدان مخصصة للمشروعات التجارية، وستبدأ بالم هيلز للتعمير في تنفيذ المرحلة الاولى خلال العام الحالي 2017، وذلك بالتعاون مع شركائها من المكاتب الاستشارية العالمية وكبار المقاولين بالسوق المصر، ومن المخطط ان يتم التسليم الكامل لوحدات هذه المرحلة خلال عام 2021، حيث حقق هذا المشروع إقبالا كبيرا، حيث انه بعد أقل من أسبوع واحد على فتح باب الحجز في منتصف نوفمبر 2016 نجحت بالم هيلز في بيع 100% من وحدات الشريحة الأولى للمرحلة الأولى والذي يبلغ عددها 157 وحدة مستقلة بقيمة مليار واربعين مليون جنيه مصري في الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات الشراء 250 وحدة مستقلة.

حيث تتوقع شركة مدن الأهلية ان يتم الانتهاء من بيع جميع الوحدات فور عرضها بالسوق الكويتي، كما تعاقدت شركة بالم هيلز مع شركة مدن بعد بحث طويل ومعمق بالسوق الكويتي، حيث انها وجدت ثقتها بشركة مدن الأهلية لتمثلها داخل الكويت ما يمهد لشراكة مستقبلية في التسويق والتطوير العقاري بين الشركتين.

وتتميز شركة مدن بأنها تضمن لعملائها المصداقية والشفافية وتقوم بتقديم كل الاستشارات المالية والقانونية لعملائها بما يختص بعمليه الشراء ما يجعل ثقة العميل وراحته أثناء عمليه الشراء في أعلى مستوياتها، ومع هبوط الجنيه المصري مقابل الدينار الكويتي ترى شركة مدن الأهلية أن هذه أكبر الفرص للشراء والاستثمار العقاري في مصر، حيث أصبحت عملية شراء العقارات مغرية للغاية ورخيصة السعر مقابل ما يماثلها من العقارات العالمية خاصة إذا أخذ بالاعتبار ان مشاريع بالم هيلز لا تقل عن المشاريع العالمية في روعة التصميم والجودة العالية والمصداقية في مواعيد التسليم وخدمات ما بعد البيع.

وأنهى عبدالفتاح حديثه بانه في المرحلة المقبلة سيتم التعاقد مع شركة رائدة في التطوير العقاري بالمملكة المتحدة لطــرح مشاريع سكنية واستثمارية جديدة في كل من وسط لندن ومدينة مانشستر.