أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال وأفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية





حصد بنك الخليج مؤخرا جائزتين جديدتين تقديرا لجهوده المستمرة في مجال الابتكار الرقمي من «وورلد فاينانس» العالمية وهي مجلة مطبوعة وإلكترونية تصدر مرتين في الشهر، وتوفر تغطية شاملة وتحليلا للقطاع المالي، وقطاع الأعمال والاقتصاد العالميين.



وقد حصل بنك الخليج على جائزة «أفضل تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية - 2016 في الكويت» وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال - 2016 في الكويت».



وبهذه المناسبة، صرحت ليلى القطامي، مساعد مدير عام الاتصالات الخارجية في بنك الخليج، قائلة: «الجائزتان اللتان حصلنا عليهما من «وورلد فاينانس» تؤكدان نجاح استراتيجية بنك الخليج في توفير منتجات مبتكرة وسهلة لعملائنا الكرام.



كما نفخر بأننا أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يطلق التطبيق المصرفي بخاصية التعرف على ملامح الوجه عبر الهاتف النقال، والذي حظي بإقبال فائق من جانب عملائنا نظرا لسهولة استخدامه.



ولتلبية احتياجات عملائنا، قمنا بتحديث صفحاتنا ومنصاتنا الإلكترونية بحيث تميزت ببساطة التشغيل والتصميم الانسيابي ليتلاءم مع احتياجات عملائنا».



واستطردت القطامي قائلة: «عند تصميم التطبيق المصرفي عبر الهاتف النقال، ركزنا على بساطة وفعالية الاستخدام، بحيث يسمح التصميم للعميل باجراء المعاملات المرغوبة بمجرد الضغط ثلاث مرات فقط على مفاتيح التشغيل.



وتعكس هذه الابتكارات استراتيجية البنك في نقل قاعدة عملائه الى المنصة الرقمية واستقطاب القاعدة الشبابية المتنامية في الكويت».



وتطبيق بنك الخليج البيوميتري هو أول تطبيق مصرفي في منطقة الشرق الأوسط مخصص لأجهزة الهواتف الذكية يعتمد على تقنية التعرف على الوجه أو تقنية التعرف على بصمة الإصبع.



ويمكن لعملاء بنك الخليج الدخول إلى حساباتهم الشخصية وسائر الخدمات المصرفية باستخدام هذا التطبيق الجديد بطريقتين: إما من خلال غمضة عين أمام كاميرا هاتفهم الذكي «Blinking to Bank»، بعد التعرف على بصمة اصبعهم Touch ID، أو من خلال إدخال كلمة المرور التقليدية.



ويقدم كل من التطبيق الإلكتروني والخدمة المصرفية عبر الإنترنت الخدمات التالية: مراجعة تفاصيل الحسابات، تحويل الأموال، التحقق البيومتري من التحويلات، التعبئة التلقائية لبيانات أرقام الحسابات المصرفية الدولية، إنشاء تعليمات ثابتة، إنشاء معاملات بتواريخ مستقبلية، إضافة وإدارة المستفيدين، وحرية إجراء المعاملات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

..ويطلق حملة «أنفق أكثر.. اربح أكثر»

أعلن بنك الخليج عن إطلاق حملة «أنفق أكثر.. اربح أكثر» مع مكافآت الخليج لحاملي بطاقاته الائتمانية. بدأت الحملة 1 فبراير الجاري وتستمر لغاية 28 منه. ويتم إدراج جميع حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية تلقائيا في هذه الحملة.

وتعتبر هذه الحملة جزءا من برنامج مكافآت الخليج الذي يعد من برامج النقاط الأسرع والأكثر مكافأة في الكويت، ويتيح البرنامج استبدال النقاط برحلات سفر مجانية وحجوزات في الفنادق، إلى جانب توافر تطبيق «Entertainer» من بنك الخليج، وهو أول تطبيق لتحديد المواقع الجغرافية في الكويت عبر الهاتف النقال، لتتبع العروض الحصرية في كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة ولندن.

وسيتم الإعلان عن 30 فائزا خلال سحب خاص يجرى في 15 مارس المقبل حيث يحصل 28 فائزا على جائزة 100 ألف نقطة من نقاط الخليج إلى جانب فائز واحد يحصل على 500 ألف نقطة، بالإضافة إلى صاحب الحظ السعيد الفائز بالجائزة الكبرى وهي جائزة المليون نقطة.

ويحصل حامل البطاقة على فرصة واحدة في السحب عن كل 10 دنانير يتم إنفاقها داخل الكويت، بينما يحصل على ثلاث فرص في السحب عن كل 10 دنانير يتم إنفاقها خارج الكويت.