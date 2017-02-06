أعلنت شركة العقارات المتحدة، والتي تعد من أبرز شركات التطوير العقاري في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فوزها مؤخرا بجائزتي «أفضل ملعب للغولف في أفريقيا 2016» و«أفضل ملعب للغولف في المغرب 2016»، عن مشروعها التطويري في المغرب «نادي أسوفيد للغولف»، وذلك خلال الدورة السنوية الثالثة من «جوائز الغولف العالمية» الذي أقيم في فندق كونراد في البرتغال.



ويأتي هذا الفوز كإضافة مميزة إلى محفظة الشركة الحافلة بالجوائز، على غرار جائزة «أفضل ملعب جديد في أفريقيا 2014»، و«أفضل ملعب في المغرب 2015» و«جائزة التميز 2016» من موقع تريب أدفايزر.

ويقع نادي أسوفيد للغولف في مدينة مراكش ويمتاز بإطلالة خلابة على جبال الأطلس، وقد تم تصميم الملعب من قبل بطل الغولف الأسكتلندي المحترف نيل كاميرون، عضو مؤسسة الغولف للمحترفين (PGA)، والذي سبق له أن شارك في منافسات الجولة الأوروبية.

وحصد الملعب الجائزتين المرموقتين عن طريق نظام التصويت، بمشاركة نخبة من الخبراء العاملين في مجال السفر وسياحة الغولف من كبار المديرين التنفيذيين، والعاملين في قطاع السفر ومنظمي الرحلات السياحية والوكلاء المهتمين بسياحة الغولف والإعلاميين.

تعليقا على هذا الفوز، قال أحمد قاسم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقارات المتحدة: نحن فخورون بأن نكون جزءا من قصة نجاح مشروع «نادي أسوفيد للغولف» الذي يستمر في حصد الجوائز تقديرا لمفهومه التصميمي الفريد من نوعه والذي يقدم للاعبي الغولف تحديا مشوقا ومتنوعا عبر طبيعتـه الصحراوية المتموجة.

سيضم هذا المشروع التطويري الذي يمتد على مساحة 222 هكتارا، فندقا من فئة خمس نجوم ووحدات سكنية مختلفة المساحات والتصميم والعديد من الخدمات والمرافق الترفيهية.