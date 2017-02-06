



مشروع فندق مجموعة الحرمين شركة المملكة الخليجية تطرح فندق مجموعة الحرمين المتحدة بالمدينة المنورة بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكون من برج فندقي 5 نجوم يضم 3 أبراج بواقع 640 غرفة فندقية، والذي يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 18 شهرا، على أن يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، وتوفير للعملاء وحدات بديلة لحين الانتهاء من التنفيذ.

إنفينيتي للأجنحة الفندقية تطرح شركة إنفينيتي مشروع «إنفينيتي للأجنحة الفندقية» حيث يقع الفندق في قلب تقسيم تركيا، حيث قسمت المباني في هذا المشروع إلى عدة أجنحة فاخرة ومتنوعة، مطعم على سطح أحد المباني، معهد صحي، حوض سباحة، بالإضافة إلى صالة الألعاب الرياضية، الحمام التركي، المساج، أجنحة بانورامية ذات أسقف زجاجية متحركة.

استثمر في الخليج التجاري - دبي دار الكوثر العقارية طرحت مشاريع عدة في العديد من أنحاء العالم كعمان والأردن والإمارات والسعودية وبريطانيا، ومن أهم ما تطرحه استديوهات بمشروع برج AG الذي يتميز بموقعه في أرقى رقعة في العالم في قلب الخليج التجاري لمدينة دبي وبجانب برج خليفة.

منتجع أكوامارين - شاطئ النويصيب تطرح شركة مرابحات مشروع أكوامارين وهو منتجع سياحي يدار من قبل شركة أكوامارين للفنادق والمنتجعات، لقضاء أوقات ممتعة في أجواء خليجية صيفية مرحة وشتوية ساحرة في مرافق المنتجع وعلى البحر مباشرة، ويقع المنتجع على شاطئ النويصيب، بواجهة بحرية مميزة، ويقدم العديد من الأنشطة الممتعة والألعاب الرياضية البحرية وكذلك الرحلات البحرية وأيضا ألعاب الأطفال.

منتجع الشاطئ الذهبي - إسبانيا في إسبانيا، تطرح شركة ريماكس مشروع منتجع الشاطئ الذهبي في إسبانيا بمنطقة ماربيا، وهو منتجع سكني متكامل مع جميع مرافق الترفيه ويتكون من شقق سكنية من غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة، بمساحات مختلفة وبأسعار تبدأ من 58 ألف دينار.

سيتي سنتر - تايلند تطرح شركة 3D مشروع سيتي سنتر في تايلند، حيث تعد مدينة باتايا من اجمل المدن في تايلند وتضم اشهر الشواطئ وتعتبر المدينة السياحية الاولى، وللمشروع العديد من المميزات فهو منتجع متكامل ذات خدمة فندقية، ويوفر شققا سكنية فاخرة، مفروشة بالكامل مع الأجهزة، وباستلام فوري.

مشروع أموال شرم - شرم الشيخ تبحث أموال الكويت دوما عن الواجهات السياحية الاجمل في العالم، حيث ان «شرم الشيخ» يقصدها سياح كثر من عشاق الغوص في أعماق البحار واكتشاف جمالها، لهذا أطلقت «أموال الكويت» مشروعها منتجع «أموال شرم» في واحدة من أرقى الأماكن في شرم الشيخ والتي تقع في الهضبة وهو عبارة عن منتجع سياحي متكامل الخدمات العصرية.

افرست تاور - تركيا شركة افرست بلاس العقارية تطرح مشروع افرست تاور في تركيا والذي يقع في أرقى مناطق بورصة، بإمكانك الآن امتلاك شقة من غرفتين وصالة مع حديقة خاصة، وملاعب أطفال، وتدفئة مركزية، وتشطيب سوبر لوكس، وإطلالة مفتوحة مع توافر كافة الخدمات، ابتداء من 19500 دينار.