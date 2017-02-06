وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على الانسحاب الاختياري لشركة الكويتية لصناعة مواد البناء من البورصة.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة، ان القرار يطبق من تاريخ إعلانه، مشيرة إلى أن الأسهم الحرة القابلة للتداول تمثل 12.3% من إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة.

وأقرت الجمعية العمومية العادية للشركة في 17 نوفمبر الماضي، الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، موضحة ان أسباب الانسحاب انخفاض رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه قوانين هيئة أسواق المال، والبالغ 10 ملايين دينار.

وبحسب بيانات الشركة المتاحة على موقع البورصة، يبلغ رأسمال المصدر نحو 3 ملايين دينار، موزعا على نحو 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.