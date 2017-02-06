أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للزجاج، بتوزيع 10% أرباحاً نقدية و5% منحة على المساهمين عن عام 2016.

وبحسب إفصاح الشركة على موقع البورصة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباحا نقدية على المساهمين ما يعادل 10 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية 478 ألف دينار.

كما اقترح مجلس الإدارة توزيع 5% أسهم منحة على المساهمين بنحو 2.5 مليون سهم.

وتراجعت أرباح الشركة في 2016 بنسبة 48%، إذ بلغت الأرباح 1.2 مليون دينار تراجعا من 2.3 ملايين دينار في 2015.

وكشفت الشركة عن سبب انخفاض ارباحها، لافتة إلى تأثر أسواق الخليج بالأحداث العالمية، وأن حصة الشركة في هذه الأسواق 60% من إجمالي المبيعات.