حصلت الشركة الوطنية للخدمات البترولية، مع شريكها التركي (MEKE - DENIZ) على أقل الأسعار في مناقصة شركة البترول الوطنية الكويتية والبالغة 1.7 مليون دينار.

وأوضحت «نابيسكو» في بيان للبورصة، أن المناقصة خاصة بتقديم خدمات متكاملة لمكافحة التسربات النفطية في مصافي شركة البترول الوطنية.

يذكر ان هيئة أسواق المال وافقت على عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم من شركة القرين لشراء أسهم شركة نابيسكو في 1 فبراير الجاري.

وأنهى السهم تعاملات أمس بتراجع 3.4% بخسارته

30 فلسا، باستقراره عند 870 فلسا، وتم تداول 29 ألف سهم بـ 26 ألف دينار.