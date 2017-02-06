الخميس: نجحنا في أعمالنا والتزامنا مع العملاء

صرح المدير العام لشركة بيتك للتامين التكافلي براك الخميس بأن الشركة بدأت توزيع «أرباح» الفائض التأميني على عملائها وذلك من منطلق مبدأ التامين التكافلي وهو نظام لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى توزيع المخاطر على مجموعة المشتركين (المؤمن لهم) عن طريق التعويض الذي يدفع إلى المشترك المتضرر، وذلك طبقا لنظام الشركة والشروط التي تتضمنا وثائق التأمين وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث كان التوزيع الفائض من حملة الوثائق لعام 2013 بنسبة 5% على بعض الدوائر الفنية، بما يؤكد نجاح أعمال الشركة والتزامها نحو عملائها، حيث تعد أول شركة تأمين تكافلي توزع فائض تأميني على عملائها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف الخميس في تصريح صحافي ان عملية التوزيع تمت بعد موافقة الهيئة الشرعية للشركة بشأن طريقة احتساب وتوزيع الفائض التأميني، باعتبار كل دائرة مستقلة عن الدائرة الأخرى، بالإضافة إلى توزيع الفائض على جميع المشتركين بمبدأ النسبة والتناسب، مع مراعاة خصم قيمة التعويض الذي حصل عليه المشترك من نصيبه في الفائض التأميني إذا كان مبلغ التعويض اقل من نصيبه في الفائض التأميني، بينما يصبح غير مستحق في حال كان مبلغ التعويض مساو أو يزيد على حصته في الفائض التأميني، مشيرا إلى انه قد تم توزيع 60% من قيمة الفائض.

وأكد الخميس أن الشركة بصدد إصدار وثائق جديدة لعام 2017 وستعلن تفاصيلها في وقت لاحق، وان «بيتك تكافل» تعمل بشكل دائم لتطوير منتجاتها وخدماتها لتغطية السوق الكويتي، ومواصلة ابتكار تغطيات تأمينية متطورة وتحفيز الطلب عليها، مع تطوير المنتجات الحالية من أجل زيادة حصتها السوقية بشكل مستمر.