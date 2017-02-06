ذكر تقرير صادر عن شركة «تيرابين» ان حجم الاستثمارات المرصودة في السكك الحديدية والقطارات والمترو في الكويت بلغ 5 مليارات دينار (17 مليار دولار).

ووفقا لخطة التنمية ضمن رؤية «كويت - جديدة» والتي ذكرت ان الكلفة الاجمالية للاستثمارات المرصودة في السكك الحديدية والقطارات والمترو تبلغ 922.5 مليون دينار (30 مليار دولار) ومن المقدر لشبكة السكك الحديدة الانتهاء منها خلال 2017.

وبحسب مصادر «رسمية» فقد بلغت نسبة انجار شبكة السكة الحديد في الكويت 11%.

وقال التقرير ان الاستثمارات في السكك الحديدية المخطط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا تبلغ أكثر من 642 مليار دولار، وان قيمة إجمالي مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تبلغ أكثر من 240 مليار دولار، و69 مليار دولار من هذه المشاريع قيد الإنشاء حاليا.

ولفت التقرير الى انه من حيث الإنفاق العام على مشاريع السكك الحديدية، تتصدر السعودية والإمارات دول الخليج.

ومنذ الأول من يناير عام 2017، سجلت السعودية أعلى قيمة لمشروع بناء السكك الحديدية بنسبة 50%، تليها الإمارات 18%، وقطر 17%.