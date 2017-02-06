الخالد: نتطلع لتوسيع محفظة الأصول العقارية التي نديرها لصالح العملاء

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) توقيع عقد للاستحواذ على بيت هارتشيد، شيفيلد في 31 يناير 2017 لصالح العملاء.

تمثل إيرادات الإيجار من حكومة المملكة المتحدة أكثر من 70% من مجمل الإيرادات وفقا لعقد إيجار يتحمل المستأجر جميع النفقات ويخضع للمراجعة الدورية فقط عند ارتفاع التضخم.

ومن المتوقع توزيع أرباح نقدية على العملاء تتجاوز 10% سنويا.

وقد تمكن فريق إدارة الأصول العقارية خلال الخمسة عشر شهرا منذ إطلاق البرنامج، من الاستحواذ على عقارات قيمتها الحالية تفوق 250 مليون جنيه استرليني.

وتضم قائمة مستأجري العقارات الثلاثة التي تم الاستحواذ عليها سابقا كلا من شركة الخدمات الجوية الوطنية (NATS) والخدمات الصحية الوطنية وشركة ثري أم (3M).

وقد تمكن الفريق بنجاح من توزيع عوائد نقدية للعملاء بمتوسط 8.9% على أساس سنوي حتى الآن.

بهذه المناسبة، صرح نائب رئيس أول لإدارة الأصول العقارية في غلوبل ناصر الخالد قائلا: «لقد بنينا علاقة إستراتيجية مميزة مع جرينريدج وسجلا جيدا من الالتزام والإيفاء بمبادرات إدارة الأصول وقمنا بتوزيعات نقدية تفوق النسب المستهدفة.

ونتطلع للاستفادة من خبراتنا وإنجازاتنا لمواصلة توسيع محفظة الأصول العقارية التي نديرها لصالح العملاء».