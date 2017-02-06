البرنامج التدريبي يرتكز على دراسة الحالات العملية التي تشتهر بها الكلية

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية أ.د.يعقوب الرفاعي بأن المعهد وللسنة الثامنة على التوالي، بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال قد قام بتقديم برنامج خاص لتطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول الخليج، وذلك خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير 2017 في سلطنة عمان الشقيقة - مسقط.

وفيما يخص تصميم البرنامج، فقد أفاد بأن محتوى البرنامج الحالي الذي تنفذه كلية هارفارد لإدارة الأعمال يقدم تحت عنوان «قيادة تنفيذ الاستراتيجية في مجال الخدمات المالية» ويتكون من محورين مهمين هما «الإدارة الإستراتيجية» و«القيادة».

وفيما يخص مدة البرنامج فهي ستة أيام قدمت خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير 2017 في فندق قصر البستان، وشارك فيه المديرون التنفيذيون من مستوى مديري الإدارات أو ما يعادله من القطاع المصرفي والمالي في دول الخليج.

وأكد الرفاعي ان تنفيذ البرنامج يتم وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج في مقرها في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لضمان حصول المشاركين وبنوكهم ومؤسساتهم على أعلى مستويات الجودة التي تتصف بها برامج الكلية.

كما سيحصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال على مشاركتهم في البرنامج.

كما بين الرفاعي ان البرنامج التدريبي يرتكز على دراسة الحالات العملية التي تشتهر بها الكلية، والتي يتم استخدامها عادة في الجامعات والمراكز التدريبية المرموقة بهدف تطوير أداء التنفيذيين في جميع أنحاء العالم.