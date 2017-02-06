خطط لمضاعفة حقوق المساهمين مع إستراتيجية نمو جديدة

إستراتيجيتنا الجديدة.. الاستحواذ على استثمارات في البنية التحتية

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المجموعة المالية (جي إف إتش أو المجموعة)، عن تحقيق ربح صافي للمساهمين خلال 2016 بلغت 217.1 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بما يمثل قفزة كبيرة في معدل الربح مقارنة بخسائر بقيمة 5.52 ملايين دولار سجلتها المجموعة في 2015 جراء اعتماد مخصصات.

كما سجلت المجموعة ربحا موحدا صافيا 233.05 مليون دولار، مقارنة بـ 12.03 مليون دولار في العام السابق.

كما ارتفعت قيمة الربح الصافي للمساهمين خلال الربع الأخير من 2016 إلى 213.18 مليون دولار مقارنة بخسارة 9.6 ملايين دولار خلال الربع الأخير من 2015، فيما ارتفعت قيمة الربح الصافي الموحد للفترة أيضا إلى 223.34 مليون دولار وذلك بعد اعتماد مخصصات بقيمة 196.1 مليون دولار.

هذا، وقد ارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة لعام 2016 بالكامل إلى 578.96 مليون دولار مقارنة بما مقداره 87.99 مليون دولار في 2015، وبلغت قيمة الربح التشغيلي الموحد قبل اعتماد المخصصات 454.16 مليون دولار خلال 2016 مقارنة بما قيمته 25.88 مليون دولار في عام 2015، بينما بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية خلال العام 124.8 مليون دولار مقارنة ب 62.11 مليون دولار خلال العام السابق.

كما ارتفع إجمالي الأصول من 2.65 مليار دولار في 2015 إلى 3.30 مليارات دولار في 2016. بالإضافة إلى ذلك فقد اتبعت المجموعة سياسة تحفظية في اعتماد المخصصات حيث قامت بتجنيب ما قيمته 221 مليون دولار من الاحتياطيات غير النقدية.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش د.أحمد المطوع: «لقد كان استرداد المجموعة لأصول بقيمة 460 مليون دولار دور مهم في تعزيز إيرادات المجموعة، بما سيصب في صالح المساهمين ويتيح لنا تحقيق نتائج أكثر قوة خلال الأعوام المقبلة».

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح بنسبة 20% على المساهمين، على شكل أرباح نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10%».

واضاف أن مجلس إدارة المجموعة أوصى باتباع استراتيجية جديدة للفترة 2017-2019 حيث سيتم التركيز على دفع عجلة النمو من خلال الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية وأصول استراتيجية.

كما علق الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس بالقول: «لقد كان عام 2016 من الأعوام المميزة لمجموعة جي إف إتش المالية لما حققته من تقدم كبير على كافة الأصعدة، ونحن فخورون بالتحول الذي تم إنجازه والذي تجسدت ثماره فيما حققناه من نتائج متميزة، كما أوفينا بوعدنا تجاه المساهمين والسوق فيما يتعلق بالأصول المستردة والتحصيلات التي ستمكن المجموعة من تغطية جميع الخسائر المتراكمة على مدى السنوات الثماني الماضية.