شريف حمدي

عادت بورصة الكويت في تعاملات اليوم الأثنين، إلى الارتفاع مجددا بشكل جماعي بعد أداء متذبذب، وذلك بعد زوال الضباب السياسي الذي كان مخيما على المشهد أول من أمس وأدى إلى تراجع مؤشرات البورصة.



وارتفع المؤشر العام للبورصة 14.8 نقطة بنسبة 0.2% ليصل المؤشر إلى 6701 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.5% محققا 14.6 نقطة ليصل إلى 980 نقطة، وحقق المؤشر الوزني ارتفاع بنسبة 1.2% بمكاسب 5.05 نقاط ليصل إلى 427 نقطة.



وتراجعت السيولة بنسبة 14% ببلوغها 43 مليون دينار انخفاضا من 50 مليون دينار، وبلغ حجم التداول 558.9 مليون سهم نفذت من خلال 10.912 صفقة.