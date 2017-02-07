بالتعاون مع شركة عبدالمحسن عبدالعزيـــز البابطين الوكيل المعتمد لسيارات إنفينيتي في الكويت، يعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم عرض مميز بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت على مجموعة مختـارة من موديلات سيارات إنفينيتي الفاخرة.

ويشمل العرض حصول المشتري على العديد من المميزات عند تمويل سيارته عبر البنك وأهم المميزات الحصول علــى إقامة ليلتين في فندق هيلتون المنقف - فيلا برزدنشال وقسيمة تسوق تصل لغاية 500 دينـــار وتأمين شامل لمدة سنة وصيانة لغاية 5 سنوات أو 50 ألــف كم وكفالة 5 سنوات عداد مفتوح وتظليـــل نوافذ وحماية الهيكل الخارجي.

ومن المعروف أن البنك التجاري الكويتي يسعى دوما إلى تقديم خدمات تمويلية وخصومات مميزة لعملائه من خلال التعاون والدخول في شراكة مع العديد من الجهات والشركات التي توفر للعملاء منتجات وخدمات ومزايا رائعة وفريدة.

وتتميز «إنفينيتي» بكونها تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة التي حظيت بشهرة عالمية لجهة الفخامة والتصميم الأنيق والجاذبية الملهمة، كما تجمع طرازاتها كافة بين الأناقة المتألقة والرفاهية الآسرة والقوة في الأداء والانسيابية في الحركة، بالإضافة إلى أسلوب «إنفينيتي» في الاعتماد علـــى أحدث التقنيات في العالم، ما يجعلها الأكثر تطورا بين السيارات الذكية ذات التكنولوجيا الفائقة.

ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من العرض الحصري أو معرفة المزيد عن السيارة، زيارة صالة العرض الرئيسية لإنفينيتي البابطين في منطقة الري على الدائري الرابع.