التكريم يعكس حرص «بيتك» على المشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية ورعاية الأنشطة الرياضية

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تكريم فائزي منافسات مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي الذي نظمه «بيت العرب» بمشاركة 373 جوادا من الخيول العربية الجميلة من الكويت و11 دولة عربية وأجنبية، وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك والحرص على دعم الانشطة والفعاليات الدولية المتميزة التي تقام على ارض الكويت.

واستهل المهرجان، الذي اقيم تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، منافساته بإقامة البطولة الدولية السادسة لجمال لخيل العربية من خلال تصفيات خاصة، فيما تستأنف في 17 و18 فبراير الجاري إقامة بطولة كأس الأمم الثانية لجمال الخيل المصرية.

وكان «بيتك» قد شارك كراع رئيسي في مؤتمر مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي الذي كشف عن رصد جوائز ومكافآت عبارة عن 24 سيارة من فئات مختلفة للفائزين، بالاضافة الى جوائز نقدية بقيمة 50 ألف دينار.

وتحظى مسابقات الخيول باهتمام ومتابعة الكثيرين في الكويت ومنطقة الخليج، حيث يستقطب المهرجان زائرين من الخليج والدول العربية والعديد من المهتمين من اوروبا والولايات المتحدة، خصوصا ان من شروط التقديم على المشاركة في البطولة ان يكون المتقدم حاصلا على مراكز متقدمة في بطولات سابقة وحسب الشروط والاحكام التي تختلف معاييرها عن المسابقات السابقة، أي تطبيق نظام التأهيل للخيل المشاركة في المهرجان الدولي بما يوازي أعلى تصنيفات البطولات العالمية، الأمر الذي من شأنه الارتقاء بمستوى وجودة الخيل المشاركة لامتاع محبي الجواد العربي.

وقد تمت الاشادة برعاية «بيتك» الرئيسية التي تعكس حرصه على المشاركة في الفعاليات والاحتفالات الوطنية ورعاية الانشطة الرياضية ودعم الرياضيين والشباب ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يتميز بها على مستوى الكويت.