قالت رئيسة وحدة الاستثمار في عقارات السكن الطلابي البريطاني في شركة بلوبرينت القابضة ندى شاشة ان قطاع السكن الطلابي في بريطانيا قد استقطب نصف مليون طالب عالمي في السنة الدراسية 2015/2016 وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب الطلبة من شتى أنحــــاء العالــم إلى جامعاتها.

وأوضحت شاشة ان الصين جاءت في المرتبة الأولى في الدول التي ترسل أبناءها للدراسة في بريطانيا بمئة ألف طالب للسنة الدراسية الماضية، تلتها الولايات المتحدة الأميركية ثم الهند. وتستقطب بريطانيا الطلبة بسبب تطور مستوى التعليم الجامعي فيها إذ أن ثلاثاً من أفضل عشر جامعات وكليات في العالم توجد في بريطانيا.

وأضافت أن قطاع مساكن الطلبة في بريطانيا قد شهد نموا كبيرا في أسعار العقارات ونموا أكبر في عوائده التأجيرية ويعتبر المساكن الطلابية الأكثر عوائد مقارنة بالقطاعات العقارية الأخرى كالقطاع السكني أو المخازن والعقارات الصناعية أو العقارات التجارية أو الإدارية.

وقد أضيف قطاع عقارات السكن الطلابي إلى القطاعات الأخرى حديثا إذ لم يكن هذا النوع من العقارات مألوفا في العقود الماضية ولكن الحكومة البريطانية شجعت المستثمرين على بناء وتطوير مسكن بمواصفات خاصة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة المحليين أو العالميين.

وأضافت شاشة أن شركة بلوبرينت ستستضيف المستشار جيمس فودان خبير مساكن العقارات الطلابية البريطانية في الفترة بين السابع من فبراير وحتى التاسع منه بهدف تعريف السوق الكويتي والمهتمين من الأفراد أو الشركات في الاستثمار في قطاع المساكن الطلابية البريطانية بأحدث معطيات هذا السوق وتطوراته والتوقعات لأدائه في 2017.