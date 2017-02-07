لاند روفر كلاسيك ستقوم بتجديد 10 سيارات دفع رباعي فاخرة مبدئياً خلال الافتتاح

يشهد معرض السيارات القديمة «صالون ريترو موبيل 2017» الظهور العالمي الأول لسيارات «لاند روفر كلاسيك» التي تم تجديدها بالكامل وبحرفية عالية في إطار برنامج «Reborn».

ويوفر برنامج رينج روفر «Reborn» للعملاء المحتملين فرصة فريدة لشراء سيارة رينج روفر تقليدية ونادرة مباشرة من لاند روفر كلاسيك في المملكة المتحدة.

وجاء إطلاق برنامج رينج روفر Reborn بناء على النجاح الكبير بعد طرح سيارة لاند روفر سيريس I Reborn العام الماضي.

كما سيستمتع زوار المعرض أيضا بالعرض الأول لسيارة جاكوار XKSS «الجديدة الأصلية» في أوروبا، بعد النجاح الكبير عند تقديمها للإعلاميين في متحف بيترسون في لوس أنجيليس في نوفمبر 2016، وتعتبر السيارة المذهلة باللون الأخضر شيروود تحفة هندسية تم تصميم تسع سيارات منها فقط لتسليمها للعملاء حول العالم في عام 2017.

وخلال مشاركتها في معرض السيارات القديمة «صالون ريترو موبيل» المنعقد في العاصمة الفرنسية (باريس) خلال الفترة بين 8 و12 فبراير المقبل، ستستعرض جاكوار لاند روفر كلاسيك أول نسخة تم تجديدها بالكامل في المصنع من طراز E-type كوبيه ذات السقف الثابت. و

سيتم تقديم هذه السيارة ذات الملكية الخاصة والمسجلة في فرنسا عام 1962، باللون الرمادي الفاتح، مع إجراء تعديلات شاملة على ناقل الحركة ومحركها الأصلي بسعة 3.8 ليترات. ووظف فريق لاند روفر كلاسيك خبراتهم التي تمتد لعقود في مجال الهندسة والتصميم، لتقديم أول سيارة رينج روفر مجددة تم اختيارها بعناية من سيارة من طراز رينج روفر كلاسيك تعود لعام 1978.

وتخضع كل سيارة رينج روفر Reborn لعملية تجديد شاملة حسب المواصفات الأصلية لمصنع الشركة في السبعينيات وباستخدام أجزاء من لاند روفر كلاسيك للمحافظة وحماية اللمسة الأصلية للسيارة.

وسيقدم فريق لاند روفر المتخصص بعمليات التجديد النصح للعملاء حول أفضل الخيارات المتاحة للسيارات الأساسية من حيث إمكانية التحصيل وأرقام الشاسيه المفضلة والصفات الفريدة.

وتبدأ أسعار عمليات التجديد الكاملة لسيارات رينج روفر Reborn من لاند روفر كلاسيك من 135 ألف جنيه استرليني.

وفي هذا الشأن، قال توم هانيغ: مدير جاكوار لاند روفر كلاسيك: «إن رينج روفر Reborn هي دليل آخر على خبرات فريقنا الهندسي المتفوقة.

وتثبت التزامنا بإحياء التراث الغني لعلامة لاند روفر، كما أنها فرصة فريدة جدا للعملاء لامتلاك سيارة نادرة وعريقة.

أعتقد أن هذه وسيلة رائعة للمحافظة على سيارة رينج روفر الأصلية ذات الثلاثة أبواب الشهيرة التي يعود تاريخ صنعها للسبعينيات، بدءا من الألوان الرائجة في تلك الحقبة وحتى التفاصيل الداخلية والأكسسوارات المميزة».

وجدير بالذكر أنه تم طرح سيارة رينج روفر في عام 1970 وكانت مجهزة ببابين فقط، حتى عام 1980، حين تم تصنيع أول السيارات ذات الأربعة أبواب، وحافظت هذه السيارة على شعبيتها حتى وقف إنتاج هذا الجيل في عام 1996، وكانت ذات شعبية واسعة للغاية حيث تواصل إنتاج الجيل الأول إلى جانب الجيل الثاني لمدة عامين تقريبا، وتم تقديم سيارة رينج روفر الكلاسيكية ذاتها لتمييز هذا الطراز عن الطرازات المعاصرة الشقيقة.

ويرى الكثيرون أن هذا الطراز كان باكورة قطاع سيارات الدفع الرباعي، ولا شك بأن سيارة رينج روفر رسمت معالم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وكانت السيارة المفضلة للعائلات الملكية والسياسيين والنجوم حول العالم.

وحافظت هذه السيارة على مكانتها الرائدة كسيارة الدفع الرباعي المتفوقة حتى يومنا هذا، وحققت الكثير من السجلات القياسية والإنجازات الأولى في العالم على مر تاريخها العريق والطويل.

وفي حقبة السبعينيات، أصبحت رينج روفر أول سيارة يتم عرضها في متحف اللوفر في باريس كمثال عملي للتصميم الصناعي.