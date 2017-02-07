الناقلة تدهش مئات الملايين بإطلاق إعلانها الترويجي الجديد

كشفت الخطوط الجوية التركية، أفضل ناقل في أوروبا للعام السادس على التوالي بحسب نتائج استطلاع رأي سكاي تراكس، الشركة العالمية الأبرز في استطلاع رأي مسافري شركات الطيران، عن الإعلان الترويجي الجديد بطولة الممثل الشهير مورجان فريمان الحائز جائزة الأوسكار، وكان أول ظهور للإعلان خلال بث واحد من البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون الأميركي، «سوبر بول» وهي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية التي جرت يوم 5 فبراير الجاري.

وبعد النجاح اللافت الذي حققته الخطوط الجوية التركية من خلال إعلانها الترويجي الذي تم عرضه أثناء نسخة العام الماضي من «سوبر بول 50» بمشاركة أبطال فيلم «باتمان ضد سوبرمان» حيث قدر عدد المشاهدين آنذاك بـ 800 مليون شخص حول العالم، تعود الخطوط الجوية التركية بإعلانها الترويجي الجديد خلال نسخة العام الحالي من «سوبر بول» حيث يقوم بدور البطولة هذه المرة الممثل الشهير مورجان فريمان.

وقد جاء الإعلان الترويجي الجديد من إخراج ماثياس زينتنر الشهير، الذي أخرج أيضا عددا من الإعلانات الترويجية للعديد من العلامات التجارية العالمية. وقد تم تصوير الإعلان في مدينة لوس أنجيليس خلال 10 ساعات بمشاركة 101 شخص، وسيتم بث هذا الإعلان عبر 16 قناة تلفزيونية، ومجموعة من وسائل الإعلام المرموقة في أربع قارات حول العالم.

وتعليقا على التعاون الذي أبرمته الخطوط الجوية التركية مع الممثل المعروف الحائز جائزة أوسكار، والمخرج، والممثل الصوتي، والطيار مورجان فريمان، قال إيلكر أيجي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية ورئيس اللجنة التنفيذية: تشتهر الخطوط الجوية التركية بشبكة واسعة من الوجهات العالمية متفوقة على أي شركة طيران أخرى في العالم، كما نحرص على الاستثمار الدائم لتعزيز تجارب العملاء في كل الوجهات التي نصل إليها.

ونواصل الالتزام بنهج الابتكار كما نسعى دائما لتحقيق الأفضل.

ونحن راضون تماما عن الآراء التي نتلقاها والنتائج الإجمالية التي حققها الإعلان الترويجي الذي نطلقه بالتعاون مع عدد من الشخصيات الأكثر شهرة في العالم، وقد أحرز الإعلان الجديد مع مورجان فريمان نجاحا استثنائيا يضاف إلى مسيرة حافلة بالتميز.

وتعد مشاركة فريمان في هذا الإعلان مساهمة على قدر كبير من الأهمية حيث أكد مكانتنا البارزة وعزز الوعي بعلامتنا التجارية في كل أرجاء العالم.

من جانبه، أكد مورجان فريمان: باعتباري طيارا معتمدا، فلدي اهتمام خاص بالطيران، وتعد الخطوط الجوية التركية إحدى أبرز شركات الطيران على مستوى العالم التي تفوز باستمرار بجوائز مرموقة لتميزها في طرح عروض فريدة وخدمات مبتكرة تمكنت الشركة بفضلها من تسجيل الكثير من النجاحات الرائعة.

وإلى جانب ذلك، تقدم الخطوط الجوية التركية تشكيلة من المأكولات الشهية على متن طائراتها وكذلك في صالة الانتظار.

ويشرفنا العمل مع مثل هذه الناقلة الجوية التي تقوم بتسيير رحلاتها إلى أكبر عدد من الدول مقارنة بأي شركة طيران أخرى في العالم.