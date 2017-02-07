البطاقات الجديدة توفر أفضل الخدمات والمزايا الحصرية للعملاء

كشف بنك برقان عن إطلاق بطاقتين جديدتين للسحب الآلي«VISA INFINITE» لعملاء المجموعة المصرفية الخاصة، و«VISA SIGNATURE» لعملاء بريميير، لتلبية احتياجات عملائه المميزين.

ويذكر أن بطاقة «VISA INFINITE» توفر العديد من المزايا لعملاء البنك من المجموعة المصرفية الخاصة، ومنها بطاقة «هارودز» السوداء للمكافآت، والعضوية الذهبية من «هيلتون هونورز».

كمـــا تمنـــح بطاقة «VISA SIGNATURE»، عمـلاء باقة «بريميير» المميزين، العديد من المكافآت وأبرزها الدخول إلى 550 صالة رجال أعمال في 300 مطار حول العالم، وتأمين سفر مجاني للعملاء وعائلاتهم، وخدمات الكونسيرج محليا وعالميا، وغيرها.

الجدير بالذكر بأن هذه البطاقة ستكون مزودة بتكنولوجيا «TAP & PAY»، التي تعزز تجربة التسوق للعملاء، من خلال منحهم الفرصة لدفع ثمن مشترياتهم من خلال تمرير البطاقة أمام أجهزة نقاط البيع.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس المديرين التنفيذيين ببنك برقان - الكويت، رائد الهقهق: «إن إطلاق هذه البطاقات الجديدة، يعكس التزام بنك برقان المتواصل بالاستثمار وتعزيز علاقته مع العملاء من خلال توفير أرقــى الخدمات أينما يكونون».

ومن جهة أخرى قال أحمد جابر، مدير عام «شركة فيزا» في المملكة العربية السعودية، والكويت وسلطنة عمان والبحرين: «أنه من دواعي سرورنا قيام هذه الشراكة مع بنك برقان لطرح بطاقتين استثنائيتين في السوق الكويتية.

تمكن بطاقات فيزا للسحب الآلي حامليها من إدارة شؤونهم المالية بمنتهى الراحة والأمان، إضافة إلى العروض الترويجية المختلفة التي تقدمها شركة فيزا. هذه البطاقات تعد خطوة إضافية لمنح النخبة من العملاء المتميزين للدخول إلى عالم من المميزات المختلفة التي أصبحت هي السمة التي تميز بطاقاتنا VISA SIGNATURE وVISA INFINITE عن غيرها».