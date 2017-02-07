المهرجان استقطب مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيل العربية من داخل الكويت وخارجها

أعلنت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن رعايتها الرئيسية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017، والذي يقام بإدارة مركز الجواد العربي - بيت العرب تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وذكرت الشركة في بيان صحافي ان رعايتها لهذا المهرجان الدولي جاءت من منطلق حرصها على التواجد بشكل رئيسي في المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التعزيز من الوحدة الوطنية وترسيخ كل من الهوية العربية والكويتية الأصيلة في المجتمع، حيث أتت مشاركتها لتؤكد على مسؤوليتها الاجتماعية، ودور القطاع الخاص في وضع بصمة مؤثرة في النسيج الاجتماعي للدولة.

وبينــت «زين» أنهــــا شاركت في تكريم الفائزين في البطولة الدولية السادسة لجمال الخيل العربي ضمن فعاليات المهرجان، والتي استقطبــت مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة من داخل الكويـت وخارجهـــا إلى جانب الجماهير الغفيرة من عشاق الخيل العربية ومحبيها، مبينة أن المهرجان سيضم أيضا تنظيم بطولة كأس الأمم للخيل المصرية التي ستقام في نهاية فبراير الجاري.

وأكدت الشركة على مدى اهتمامها بدعم ومساندة المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تثري من الحركة الاقتصادية والسياحية في الدولة، ولن تدخر الشركة جهدا في تقديم الدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث العربي الأصيل.