الحفار: برج «فيتا سويت» بالبحرين أحدث مشاريع الشركة المطروحة بالمعرض

أعلنت شركة آفاق المستقبل العقارية عن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية من تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس المقبل في الريجنسي.

وأعلن المدير التنفيذي في الشركة محمد زياد الحفار بأن شركة «آفاق» تشارك خلال المعرض بمجموعة مشاريع متميزة منها مشروع برج «فيتا سويت» الواقع في منطقة الجفير بمملكة البحرين، وهو أحدث مشاريع المؤسسة التي نجحت خلال سنين عملها السابقة في تشييد وتسويق 4 أبراج سكنية مميزة في عدد من مناطق المملكة وهي أبراج ناصر 1 و2، وبرج فيتا، وبرج آفاق، وهي أبراج تم بيعها بالكامل، فضلا عن تسويقها وتأجيرها وتوزيع عوائدها على المستثمرين.

وأشار الحفار إلى ان برج فيتا سويت يتألف من 26 دورا تضم مجموعة متنوعة من الشقق التي يبلغ عددها 290 شقة بمساحات مختلفة، إلى جانب صالة استقبال وقاعة حفلات ومواقف سيارات وحمام سباحة خارجي وصالة رياضية مجهزة بالكامل.

وتابع الحفار: «يمتاز «فيتا سويت» بموقعه الذي يبعد 10 دقائق من مطار البحرين الدولي، و25 دقيقة من جسر الملك فهد، حيث يعتبر اختيارا ذكيا للمسافرين والنزلاء الذين سيكون بإمكانهم الوصول إلى وجهاتهم بسهولة عبر طرق سهلة وخدمات لا مثيل لها».

كما يمتاز المشروع بقربه من الحي التجاري، ومركز التجارة العالمي بالبحرين، والمنطقة الديبلوماسية، وجميع مراكز التسوق الرئيسية، ومتحف البحرين الوطني والمواقع ذات الأهمية التاريخية.

وتابع الحفار: تمتلك مؤسسة آفاق المستقبل العقارية أصولا عقارية خاصة بها في مملكة البحرين وأولها «أبراج ناصر» الكائنة في منطقة البسيتين، حيث تتكون من 100 شقة بكامل الخدمات.

وثانيها «مشروع برج فيتا» الكائن في منطقة الجفير ويتكون من 118 شقة مختلفة المساحات والأشكال، وثالثا مشروع «برج آفاق» الكائن في منطقة الجفير ويتكون من 187 شقة مع كافة الخدمات، وهي ملك يوسف ناصر العبد الجليل كما أن المؤسسة تمتلك مجموعة متناغمة من الموظفين والإداريين ذوي كفاءات وخبرات متميزة في المجال العقاري.