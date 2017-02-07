مجموعة أشمل من التجهيزات القياسية عالية الجودة

اتسع نطاق «نسخة بلاتينوم» ليشمل طرازي بورشه «كاين إس» و«كاين إس ديزل» اللذين يزخران بمجموعة أشمل من التجهيزات القياسية عالية الجودة، حيث تشمل عجلات «سبورت إديشن» قياس 21 بوصة بلون بلاتينوم حريري، ومقعدين أماميين رياضيين جلديين مستقدمين من «كاين جي تي إس» بثماني وضعيات تعديل وأجزاء وسطية مكسوة بقماش «ألكنتارا»، بالإضافة إلى تجهيزات متنوعة لتعزيز الراحة.

تتضح جاذبية طرازي كاين «نسخة بلاتينوم» العتيدين بتصميمهما الأنيق والمتحفظ، فبالإضافة إلى لوني الأبيض والأسود الخارجيين القياسيين، ثمة 4 ألوان معدنية اختيارية، هي «أسود قاتم» و«ماهوغاني» و«كارارا أبيض» و«روديوم فضي»، كما تشمل الرزمة الخارجية لمسات أنيقة ورياضية بلون أسود لماع وامتدادات لرفارف العجلات بلون السيارة.

وتمتاز «نسخة بلاتينوم» من كاين بطابع عملي رياضي، يتألق بتجهيزات تشمل مصباحين أماميين رئيسيين بتقنية «الزينون المزدوج» مع «نظام بورشه للإضاءة الديناميكية» و«مساعد مقود بلاس» و«مساعد ركن» في الأمام والخلف، هذا بالإضافة إلى مرآتين خارجيتين ومرآة داخلية للرؤية الخلفية بوظيفة أوتوماتيكية لمنع الانبهار. وتحد تلك المزايا من عناء القيادة، إن كان أثناء الرحلات الطويلة أو عند التنقل في المدينة.

بالانتقال إلى المقصورة، كتبت عبارة «Platinum Edition» على عتبتي البابين الأماميين ونقش شعار بورشه على مساند الرأس الخارجية وزود المقعدان الأماميان بنظام تدفئة. كمـــا امتدت لائحـــة التجهيزات القياسيــــة لتشمل «نظام بورشه لإدارة الاتصالات» PCM الخاص بالترفيه والمعلومات، الذي يتضمن وحدة ملاحة ونظام صوت محيطي طراز «بوز»، بالإضافة إلى ساعة نظيرية رياضية مندمجة في لوحة القيادة باتت من المزايا البديهية في «نسخة بلاتينوم».

وقد حافظ طرازا كاين «نسخة بلاتينوم» على أرقام استهلاكهما للوقود كما هي. فمحرك «كاين إس»، الذي يتألف من ست أسطوانات سعة 3.6 ليترات مع شاحني توربو، يولد 420 حصانا ويستهلك ما بين 9.8 و9.5 ليترات/100 كلم وفقا للإطارات المعتمدة.

أما بالنسبة إلى «كاين إس ديزل»، التي تتضمن محركا من ثماني أسطوانات على شكل «V» مع شاحني توربو بقوة 385 حصانا، فتستهلك ما بين 8.2 و8.0 ليترات/100 كلم من وقود الديزل وفقا لإطاراتها.