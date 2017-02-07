شارك بنك الكويت الوطني في «قوت ماركت» خلال موسمه الرابع والذي استضافته حديقة الشهيد هذا العام، وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص بنك الكويت الوطني على البقاء قريبا من أفراد المجتمع وتكريسا لحضوره في المناسبات المختلفة ذات البعد الاجتماعي.

وشارك البنك يوم السبت الماضي للمرة الثالثة هذا العام في «قوت ماركت»، حيث اتخذت المشاركة طابعا وطنيا، وذلك بمناسبة اقتراب حلول الأعياد الوطنية، وتمثلت هذه المشاركة من خلال تقديم مجموعة من المسابقات والجوائز إلى جانب أغنية «باقون» التي أصدرها البنك مؤخرا احتفالا بعيدي الوطني والتحرير في 25 و26 الجاري.

وتواجدت أسرة العلاقات العامة حديقة الشهيد لمواكبة استعدادات الافتتاح والاعداد لمجموعة الفعاليات والتي تخللها توزيع جوائز قيمة على الحضور، وتأتي هذه المشاركة انطلاقا من حرص البنك على التواصل مع فئة الشباب تحديدا ليبقى قريبا منهم ومطلعا على متطلباتهم واحتياجاتهم.

وهذا التواجد لا يعتبر الأول للبنك في حديقة الشهيد، فقد شارك في العديد من البرامج لدعم الجانب الثقافي والاجتماعي، حيث اصبحت الحديقة تساهم في جذب أفراد المجتمع عن طريق الفعاليات الثقافية والتعليمية والتوعوية التي تنظمها.