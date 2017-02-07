حساب الدانة يمنح لعملائه العديد من الخدمات المتميزة

أعلن بنك الخليج في 5 فبراير الجاري عن الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 29 يناير الى 2 فبراير 2017، حيث فاز كل من: جاسم محمد عبدالله الرندي، ومحمد خضير مضيف الجدي، وأمل احمد الحاج سلطان، ونبيلة سليمان بلال الراشد، ومحمد خلف حسين العنزي، وريحان عبدالله شاهر، وسلطان ناصر العتيبي، وابتسام عبدالرسول عبدالرضا بهبهاني، وسوسن عبدالعزيز محمد الشايجي، وأحمد محمد العيسي، بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل فائز منهم خلال أيام العمل.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.

وسيبدأ السحب الربع سنوي الأول في 30 مارس على جائزة 200 الف دينار، يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 29 يونيو على جائزة 250 ألف دينار ثم السحب ربع السنوي الثالث فسيقام في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار. أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

كما يمنح حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

وهذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت، وعند فتح حساب بحد أدنى للرصيد 200 دينار يتأهل العملاء تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة القادمة شرط المحافظة على ذلك الحد الأدنى. وللمشاركة في سحوبات الدانة 2017، يمكن للعملاء زيارة فروع بنك الخليج البالغ عددها 56 فرعا، أو التحويل المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.