أظهرت إفصاحات البورصة أمس تغيرا في ملكيات كبار الملاك، حيث باع صندوق وفرة للأسهم 0.5% من أسهم شركة عربي القابضة بقيمة تقدر بـ 78 ألف دينار، وأصبحت ملكية صندوق وفرة بالشركة 8% ملكية غير مباشرة بعد أن كانت 8.5% ملكية مباشرة.

وشهدت عمليات تغير الملكية شراء شركة اكتتاب القابضة ومجموعتها (شركة بترو للأعمال المتكاملة وشركة القلم العربي التعليمية) ما نسبته 0.7% من أسهم شركة المستثمرون بقيمة 145 ألف دينار لتصل نسبة ملكية اكتتاب إلى 14.2% ارتفاعا من 13.5%. وتمت زيادة ملكية يوسف عبد المحسن الزبن ليدخل قائمة كبار الملاك نسبة 5.18%.