أظهرت البيانات المالية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية (KBT)، تراجع أرباحها بالربع الرابع من عام 2016، بنسبة 54.6% مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015. وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة نحو 1.86 مليون دينار، مقارنة بأرباحها في الربع الرابع من عام 2015 البالغة 4.1 ملايين دينار.

وبلغت أرباح الشركة السنوية لعام 2016 نحو 3.16 ملايين دينار، بتراجع 36.2% عن أرباحها في 2015 البالغة 4.95 ملايين دينار.

وأرجعت الشركة في بيانها تراجع صافي الربح السنوي لعام 2016 إلى انخفاض القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية وزيادة المصاريف العمومية وتكاليف التمويل.

وكانت أرباح الشركة ارتفعت 50% في فترة 9 أشهر من عام 2016، لتصل إلى 1.3 مليون دينار، مقارنة بـ 854.33 ألف دينار أرباح الفترة ذاتها من عام 2015. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 2% من رأس المال، بواقع فلسين للسهم الواحد، بالإضافة الى توزيع 5% أسهم منحة، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.